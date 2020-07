Mortal Kombat 11 recevra le pack de skins Summer Heat le 6 août

Mortal Kombat 11 apporte la chaleur avec un ensemble de nouveaux skins à venir dans le jeu dans le cadre de la sortie récente Conséquences expansion.

Le pack de skins Summer Heat sortira le 6 août et est le premier des trois packs DLC thématiques qui sortiront au cours des prochains mois. Ce pack comprendra des skins de personnages sur le thème de l’été pour Kitana, Baraka et Erron Black.

Kitana est vêtu d’une tenue édénienne en tant que «Kitana d’été sans fin», Baraka prépare son barbecue en tant que «Off the Bone Baraka» et Erron Black revêtira un costume patriotique rouge, blanc et bleu et un chapeau haut de forme appelé «Fireworks Erron Black».

Bien qu’il s’agisse du seul pack avec des costumes confirmés pour le moment, les noms des deux packs DLC de skin restants ont également été révélés.

Le 25 août, les joueurs recevront un autre ensemble de trois skins appelé le pack Klassic Femme Fatale, qui ne comprendra que des personnages féminins et n’aura probablement que des combattants qui font partie de la série depuis longtemps. Le pack final sera un pack All Hallows ‘Eve sur le thème d’Halloween, qui sortira le 8 octobre.

Le pack de peau Summer Heat fait partie du Conséquences l’extension, qui comprend également trois nouveaux personnages jouables, Fujin, Sheeva et RoboCop, les autres packs DLC et un skin supplémentaire pour 39,99 $. La première partie du DLC, «Thanks a Million» Johnny Cage, est maintenant disponible

Plus d’informations sur ces futurs packs DLC seront partagées dans les semaines à venir.