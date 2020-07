Des millions de retraites seront nettes nulles d’ici 2050, alors que le programme prévoit d’investir dans l’énergie verte

Nest, le plus grand fonds de pension du Royaume-Uni, a menacé de se désengager des industries à haute teneur en carbone telles que les combustibles fossiles et la production de viande dans le cadre d’un nouvel objectif visant à devenir un régime de zéro émission nette d’ici 2050. Nest gère l’épargne-retraite de plus de neuf millions d’euros. personnes à travers le Royaume-Uni. L’objectif net zéro signifie que leur argent sera transféré des industries polluantes vers des secteurs plus propres, a déclaré Nest.Transition nette zéro Dans trois décennies, le Royaume-Uni est légalement tenu de passer à une économie nette zéro carbone, un changement qui devrait entraîner d’énormes perturbations pour Protéger les retraites pendant cette transition signifiera investir davantage dans l’énergie verte et les entreprises ayant des objectifs climatiques stricts, tout en tirant des liquidités des entreprises polluantes qui n’ont pas l’intention de changer, a déclaré Nest. Cela contribuera à ralentir le changement climatique tout en isolant ses membres – dont beaucoup sont des jeunes très préoccupés par l’environnement – des risques financiers de la transition. «Tout comme le coronavirus, le changement climatique pose de sérieux risques à la fois à nos épargnants et à leurs investissements. Cela peut causer des dommages catastrophiques et perturber complètement notre mode de vie », a déclaré Mark Fawcett, directeur des investissements de Nest. «Personne ne veut épargner tout au long de sa vie pour prendre sa retraite dans un monde dévasté par le changement climatique.» Plus tôt cette année, une campagne lancée par le co-fondateur de Comic Relief, Richard Curtis, a appelé à ce que les retraites britanniques soient investies de manière plus durable, au milieu d’avertissements que beaucoup financent Changement climatique et destruction de l’environnement dans le monde Action immédiate Le ministre des Pensions, Guy Opperman, a été confronté à une réaction violente de la part des députés et des militants à propos des affirmations que les investisseurs devraient conserver les actions des sociétés pétrolières et gazières (Photo: David Mirzoeff / PA Wire) Comme premier pas vers le zéro net , Nest a déclaré qu’il allait transférer 5,5 milliards de livres sterling d’actions dans des industries plus vertes et commencer immédiatement à se désinvestir des entreprises impliquées dans le charbon thermique, les sables bitumineux et le forage dans l’Arctique. Le désinvestissement sera achevé d’ici 2025, à moins que les entreprises n’aient leur propre plan pour mettre fin à cette pratique d’ici 2030.Toutes les entreprises de combustibles fossiles seront confrontées à un traitement similaire dans les années à venir, à moins qu’elles n’aient un plan pour passer à des pratiques sobres en carbone, Diandra, responsable de l’investissement responsable chez Nest. Soobiah a déclaré à I. « Pour le moment, nous voulons rester investis dans ces entreprises pour les pousser à poursuivre cette transition vers d’autres formes d’énergie », a-t-elle déclaré. «Si les entreprises ne font pas de progrès dans ce sens, alors il viendra un moment où… nous pourrions envisager de nous séparer de ces entreprises.» D’autres industries à forte teneur en carbone, y compris les producteurs de viande, pourraient faire face à un ultimatum similaire, a-t-elle confirmé. par le gouvernement britannique en 2010 pour devenir le gestionnaire de retraite incontournable des entreprises après l’introduction de l’adhésion automatique, qui oblige tous les salariés à bénéficier d’un régime de retraite professionnel. D’ici la fin des années 2020, un tiers de la population britannique devrait avoir son épargne-retraite gérée par Nest.La nouvelle est survenue alors que le ministre des Pensions, Guy Opperman, a été confronté à une réaction violente de la part des députés et des militants au sujet des affirmations que les investisseurs devraient conserver aux actions des sociétés pétrolières et gazières. Écrivant pour le Daily Telegraph plus tôt ce mois-ci, M. Opperman a déclaré que les investisseurs soucieux de l’environnement devraient conserver leurs actions dans les sociétés pétrolières et gazières afin de pouvoir «pousser, cajoler ou voter les entreprises vers des pratiques commerciales à faible émission de carbone». Mais dans une lettre ouverte organisé par Divest Parliament, l’organisation qui fait campagne pour que les pensions des députés soient retirées des combustibles fossiles, les opposants ont déclaré que la position de M. Opperman «ne tient pas compte de l’ampleur de la crise climatique croissante» et contredit le soutien du gouvernement aux stratégies de désinvestissement. l’engagement peut transformer les majors des énergies fossiles en entreprises à faible émission de carbone n’est pas confirmé par des preuves », peut-on lire dans la lettre. «La pression des investisseurs n’a jamais remodelé le cœur de métier d’une entreprise et ne peut pas transformer tout un secteur de multinationales puissantes.» Parmi les signataires figurent le leader libéral démocrate par intérim Sir Ed Davey, la députée du Parti vert Caroline Lucas et l’ancien archevêque de Canterbury, le Dr Rowan Williams. Ils ont appelé M. Opperman à changer de position, avertissant ses commentaires que les institutions risquaient d’abandonner leurs plans de désinvestissement. Le ministère du Travail et des Pensions a été contacté pour commentaires.

