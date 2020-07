Google Stadia: tout ce que vous devez savoir (mise à jour: support cellulaire)

Mis à jour le 28 juillet 2020: Google Stadia teste actuellement la prise en charge cellulaire pour les jeux en streaming sur les smartphones 4G et 5G. Nous avons ajouté des informations sur cette nouvelle mise à jour et sur la manière dont les utilisateurs de Stadia peuvent l’essayer.

L’année dernière, Google a annoncé Project Stream, un test de streaming limité construit autour d’Assassin’s Creed Odyssey. Après une courte période de test en janvier, le projet s’est terminé et Google est resté assez silencieux sur ses futurs plans de streaming de jeux. Au GDC 2019, Google a finalement brisé le silence avec l’annonce de Stadia.

L’idée d’un service de jeu en streaming n’a rien de nouveau (vous vous souvenez d’Onlive?), Mais le service de Google est l’une des tentatives les plus ambitieuses à ce jour.

Qu’est-ce que Google Stadia?

En termes simples, Google Stadia est un service de streaming de jeux qui fonctionne sur tous les écrans que vous possédez. Que vous jouiez sur votre télévision, votre téléphone, votre ordinateur portable ou votre tablette, vous pouvez profiter des jeux AAA sur chacun d’eux.

Comment est-ce possible? Les serveurs Google gèrent le rendu actuel du jeu, puis diffusent le jeu sur votre appareil. En d’autres termes, vous pouvez jouer à n’importe quel titre Stadia sur n’importe quel système de votre choix, car votre système n’exécute pas réellement le jeu: Google l’est. Cela ouvre des jeux de haute qualité à tout le monde, y compris aux personnes qui ne peuvent pas se permettre un PC de jeu coûteux ou qui ne sont pas intéressées par l’achat de la dernière console.

En relation: Examen de Google Stadia: c’est l’avenir du jeu si vous en avez les données

Plateformes prises en charge

Le service basé sur le cloud fonctionne de manière transparente avec Chromecast Ultra lorsqu’il est connecté à un téléviseur. Il prend également en charge le navigateur Chrome sur les ordinateurs de bureau, les ordinateurs portables et les tablettes (y compris Chrome OS). Il prend également en charge un nombre limité de smartphones, en particulier le Pixel 2, le Pixel 3, le Pixel 3a et les nouveaux appareils Pixel 4 de Google.

En février, Stadia a augmenté le nombre de ses smartphones pris en charge avec 19 autres combinés. Voici la liste complète:

En juin, Google a annoncé que tout téléphone Android fonctionnerait avec Stadia. Même ceux qui ne figurent pas dans la liste ci-dessus peuvent utiliser le service en téléchargeant l’application Stadia, en accédant à l’onglet Expériences et en cliquant sur Lire sur cet appareil.

Avec Stadia, vous pouvez également changer d’appareil instantanément à tout moment, même si vous êtes en train de jouer, ce qui vous permet d’emporter votre expérience de jeu n’importe où. Jusqu’à récemment, vous aviez besoin d’une connexion Wi-Fi pour jouer. Cependant, le 28 juillet, Google Stadia a commencé à tester les connexions cellulaires sur les réseaux 4G et 5G. Les utilisateurs peuvent télécharger l’application Stadia, appuyer sur leur avatar, puis sur l’onglet Expériences. Enfin, les utilisateurs peuvent appuyer sur l’option Utiliser les données mobiles pour commencer à essayer la nouvelle prise en charge cellulaire.

Le service est basé sur Linux et utilise Vulkan, il prend donc en charge la plupart des moteurs de développement de jeux les plus populaires, notamment Unreal et Unity.

Vous souhaitez en savoir plus sur Google Stadia? L’application est maintenant disponible au téléchargement en cliquant sur le bouton ci-dessous.

Spécifications matérielles, configuration système requise et fonctionnalités

En tant que service basé sur le cloud, tout le gros du travail avec Stadia est effectué par un PC distant. Cela signifie que peu importe que vous utilisiez un téléphone, une tablette ou un ordinateur – l’expérience sera à peu près la même. Google affirme que les utilisateurs de Stadia auront accès à la puissance d’un processeur AMD 2,7 GHz x86 personnalisé avec 16 Go de RAM, une vitesse de transfert allant jusqu’à 484 Go / s et un GPU d’une puissance de 10,7 téraflops.

Stadia vous offre la même expérience sur n’importe quel appareil, à condition que vous disposiez de la connexion pour la gérer

Cela rend la plate-forme de Google plus puissante que n’importe quelle console de jeu sur le marché actuellement. Il présente également l’avantage d’être plus facile à mettre à niveau car les mises à niveau matérielles se font à distance côté serveur.

Bien sûr, la qualité du jeu dépendra à la fois de votre connexion Internet et de l’appareil que vous utilisez. Si vous jouez sur un Chromecast Ultra, vous pouvez jouer en 4K avec prise en charge HDR et son surround 5.1, en supposant que vous disposiez d’un téléviseur, d’un système audio et d’une connexion Internet suffisamment rapide pour prendre en charge ces fonctionnalités.

7 mois plus tard, Google Stadia en vaut-il la peine? (Mise à jour: vidéo!) Cela fait environ sept mois que Google a lancé son service de streaming de jeux, Google Stadia. À l’époque, Stadia était difficile à recommander. Il n’y avait qu’un niveau Pro basé sur un abonnement disponible, la bibliothèque de jeux était clairsemée,…

En parlant de connexions Internet, voici ce dont vous aurez besoin:

35Mbps – 4K avec HDR et 5.1 surround

20 Mbps – 1080p et surround 5.1

10Mbps – 720p et son stéréo

Gardez à l’esprit que la seule façon de jouer en 4K est sur un Chromecast Ultra.

À l’avenir, Google offrira également une prise en charge des jeux 8K, bien qu’il ne précise pas à quelle distance cela se trouve ni sur quels systèmes il fonctionnera. Ne vous attendez pas non plus à une prise en charge de la réalité virtuelle pour le moment, l’entreprise disant simplement qu’elle n’a «aucune nouvelle à partager pour le moment».

Part d’état

En juillet, Google Stadia a lancé Crayta, qui permet à des groupes de personnes de collaborer non seulement pour jouer à des jeux, mais également pour créer de nouveaux jeux. Il s’agit du premier jeu à prendre en charge la fonction State Share de Stadia. Fondamentalement, un joueur peut envoyer un lien vers son jeu Crayta. Un autre joueur peut cliquer sur ce lien, et il sera transporté au moment même du jeu que l’ami veut montrer.

Plus de fonctionnalités à venir

Les autres fonctionnalités futures de Stadia méritent d’être soulignées:

Assistance Google Assistant: Imaginez que vous êtes coincé et que vous avez besoin d’aide. Demandez à l’Assistant et il vous donnera les conseils dont vous avez besoin. Il sera même possible de superposer une vidéo de tutoriel sur l’écran qui vous guidera à travers.

Imaginez que vous êtes coincé et que vous avez besoin d’aide. Demandez à l’Assistant et il vous donnera les conseils dont vous avez besoin. Il sera même possible de superposer une vidéo de tutoriel sur l’écran qui vous guidera à travers. Réalisations: Tout comme avec d’autres plates-formes de jeu, Stadia fera la chronique de vos réalisations en jeu.

Tout comme avec d’autres plates-formes de jeu, Stadia fera la chronique de vos réalisations en jeu. Partage de jeux: Si vous achetez un jeu via Stadia, vous pourrez partager ce jeu avec les membres de votre famille afin que chaque personne n’ait pas besoin d’acheter le jeu elle-même.

La manette Stadia est la façon optimale de jouer

Ce contrôleur propriétaire à 69 $ se connecte via Wi-Fi directement aux serveurs de Google pour une expérience (principalement) sans décalage. Certaines de ses fonctionnalités clés incluent la prise en charge intégrée de Google Assistant et un bouton de capture pour enregistrer et capturer l’expérience de jeu sur YouTube.

Pour le moment, l’Assistant Google ne fonctionne que sur l’écran d’accueil de Stadia pour ceux qui utilisent le Chromecast Ultra. Cela signifie qu’il n’y a pas encore de fonctionnalité Google Assistant dans le jeu.

Une autre limitation malheureuse du contrôleur Stadia actuellement est qu’il ne se connectera sans fil qu’à un téléviseur avec un Chromecast Ultra branché. Dans tous les autres scénarios, vous devrez connecter le contrôleur à votre système à l’aide du câble USB fourni.

Une autre limitation du contrôleur Stadia est qu’il n’a pas de capacités Bluetooth pour le moment. Cela signifie que vous ne pouvez pas utiliser la manette comme manette de jeu générique sur d’autres systèmes, tels que votre PC ou votre smartphone.

Si vous utilisez le contrôleur officiel sur votre smartphone, Google propose un accessoire amusant que vous pouvez acheter pour vous aider: le Power Support Claw. La griffe se fixe sur votre manette et vous pouvez ensuite attacher votre téléphone pour profiter d’une expérience de jeu tout-en-un.

En relation: Voici comment les manettes Xbox, Playstation et Nintendo fonctionnent avec Stadia

Bien sûr, vous n’avez pas besoin d’utiliser la manette officielle pour profiter de Stadia. Bien que ce soit sans doute la meilleure façon de jouer car il va directement aux serveurs de Google et réduit autant que possible le décalage d’entrée, tout schéma d’entrée existant devrait fonctionner, y compris les contrôleurs tiers, les souris et les claviers. Cela inclut les contrôleurs de Microsoft, Sony, Nintendo et plus encore. Consultez la liste complète ci-dessous ainsi que les limitations de chacun:

Type de périphérique la télé Via Google Chrome (version 75 ou supérieure) Pixel 2, 3, 3a ou 4 avec Android 9.0 ou supérieur Manette Stadia Connectivité WiFi Connectivité USB Connectivité USB Clavier et souris actuellement indisponible Connectivité USB et Bluetooth actuellement indisponible Contrôleur DualShock 4 actuellement indisponible Connectivité USB et Bluetooth Connectivité USB et Bluetooth Manette Xbox One actuellement indisponible Connectivité USB et Bluetooth Connectivité USB et Bluetooth Manette Xbox One Elite actuellement indisponible Connectivité USB Connectivité USB Manette adaptative Xbox actuellement indisponible Connectivité USB et Bluetooth Connectivité USB et Bluetooth Manette Xbox 360 actuellement indisponible Connectivité USB Connectivité USB Contrôleur Switch Pro actuellement indisponible Connectivité USB et Bluetooth actuellement indisponible

Support de jeu sur Stadia

Une plate-forme de jeu n’est rien sans une grande sélection de titres de lancement, et Google Stadia aura un certain nombre de jeux majeurs – même quelques titres exclusifs comme Crayta, Orcs Must Die 3 et plus.

Lire la suite: Jeux Google Stadia: la liste complète

Vous pouvez également afficher la boutique Google Stadia de n’importe où sur le Web. Les utilisateurs peuvent afficher des captures d’écran et des bandes-annonces, ainsi qu’acheter des titres Stadia. Certains paramètres nécessitent toujours que vous utilisiez l’application Stadia, comme l’utilisation et la qualité des données, l’affichage et l’Assistant Google.

Il existe une certaine confusion sur le fonctionnement de Stadia en ce qui concerne les jeux qu’il propose. Stadia n’est pas «le Netflix des jeux», en ce sens que vous ne payez pas un seul forfait mensuel pour accéder ensuite à tous les titres. La majorité des titres doivent être achetés individuellement. Cependant, si vous payez un abonnement de 9,99 $ par mois à Stadia Pro, vous pouvez réclamer gratuitement plus de 20 jeux de la liste, et ils resteront gratuits tant que vous aurez un abonnement Stadia Pro.

Pour en savoir plus sur les coûts des jeux du service, consultez notre liste complète ici.

Fait intéressant, Google a également annoncé son propre studio de jeux de premier plan baptisé Stadia Games and Entertainment. Non seulement ce studio travaillera sur ses propres expériences, mais il aidera également les développeurs – petits et grands – à mettre en œuvre la technologie Stadia dans leurs titres. Google a récemment ouvert son premier studio de développement de jeux en interne à Montréal afin de créer des titres exclusivement pour Stadia.

Ubisoft a également confirmé que son service d’abonnement Uplay Plus arriverait sur Stadia en 2020. Plus de détails n’étaient pas à venir, mais la version PC du service donne accès à plus de 100 jeux pour 14,99 $ par mois.

Combien coûte Google Stadia et où pouvez-vous jouer?

Google Stadia a été lancé le 19 novembre aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni et dans 11 pays d’Europe. Cependant, l’état du service au lancement n’est pas du tout le concept complet de ce que sera finalement Stadia.

Google permet désormais à quiconque de jouer à des jeux Stadia simplement en achetant les titres sur la boutique Stadia. Cependant, afin d’obtenir plus de fonctionnalités, y compris la prise en charge de la résolution 4K et une sélection de jeux auxquels vous pouvez jouer gratuitement, vous aurez besoin d’un abonnement Google Stadia Pro – qui coûte 9,99 $ par mois aux États-Unis.

En relation: La gamme de jeux de lancement de Google Stadia n’est pas aussi mauvaise que vous le pensez

Les abonnements Pro vous rapportent également des réductions sur les achats de jeux et quelques autres avantages que les utilisateurs de niveau gratuit n’obtiendront pas.

Si vous voulez qu’un contrôleur donne une chance à Stadia dès maintenant lorsque vous jouez sur votre téléviseur grand écran, Google vend maintenant une première édition du contrôleur dans tous les pays de lancement pour 99,99 $. Il regroupe un contrôleur Clearly White et un Chromecast Ultra. Si vous achetez une édition Premiere, vous pouvez ajouter un contrôleur supplémentaire pour 69 $. La Premiere Edition comprenait auparavant trois mois de Stadia Pro, mais cela a maintenant été abandonné.

Puis-je essayer Stadia Pro gratuitement?

Oui. Google a annoncé un essai gratuit d’un mois pour Stadia Pro. Il permettra à toute personne possédant les appareils compatibles de jouer gratuitement à plusieurs jeux sur Stadia. Ils peuvent également acheter des jeux supplémentaires pour diffuser et jouer sur le service. Une fois la période d’essai terminée, les utilisateurs peuvent continuer à accéder au service pour les frais normaux de 9,99 $ par mois. Cependant, ils peuvent abandonner avant la fin de l’essai gratuit à tout moment.