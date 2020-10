Moonbase 8 Premiere Episode sera diffusé gratuitement – / Film

Comédie à venir de Showtime Base lunaire 8 publiera son premier épisode en ligne gratuitement le 8 novembre, donc si vous êtes curieux de connaître la série mais que vous n’avez pas Showtime, voici votre chance! En plus de cela, Showtime va rendre toute la première saison disponible à la demande à la fois, donc si vous sont un abonné Showtime, vous pourrez vous frotter à travers ce mauvais garçon.

Base lunaire 8

Showtime a révélé qu’ils publieraient le Base lunaire 8 première épisode en ligne gratuitement. Vous pouvez le trouver sur YouTube et SHO.com, ainsi que sur les appareils, sites Web, applications et services en ligne authentifiés de plusieurs fournisseurs de télévision et de streaming, ainsi que sur leurs chaînes à la demande gratuites à partir de dimanche à minuit, 8 novembre.

La série met en vedette des gens très drôles Fred Armisen (Portlandia), Tim Heidecker (Tim et Eric Spectacle génial, excellent travail!), et John C. Reilly (Demi frères).

Quoi qu’il en soit, voici le synopsis de Base lunaire 8:

Situé dans le désert isolé de Winslow, en Arizona, au Moon Base Simulator de la NASA, MOONBASE 8 suit les astronautes enthousiastes Skip (Armisen), Rook (Heidecker) et leur chef Cap (Reilly) alors qu’ils tentent de se qualifier pour leur première mission lunaire. Tout en travaillant vigoureusement pour terminer leur formation, une série de circonstances inattendues oblige les astronautes à remettre en question leur propre santé mentale, leur confiance mutuelle et s’ils sont ou non faits pour les voyages dans l’espace.

Le spectacle a été créé, écrit et produit par Armisen, Heidecker, Reilly et Jonathan Krisel (Paniers), qui est également directeur de la série. La série est produite par A24 et Abso Lutely Productions. Outre Armisen, Heidecker, Reilly et Krisel, Base lunaire 8 est également produit par Dave Kneebone, Eric Wareheim et Ravi Nandan et Inman Young d’A24. Et bon – non seulement ce premier épisode sera gratuit, mais toute la saison sera disponible en même temps pour les abonnés de Showtime. C’est généralement un mouvement de service de streaming et pas quelque chose que les réseaux câblés tentent, mais qui sait, cela pourrait être le début d’une tendance.

