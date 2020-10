La PlayStation 5 écrase la Xbox Series X dans les ventes sur le marché noir

Il y a toujours une agitation là-bas, et la dernière agitation qui fait le tour est les précommandes PlayStation 5 et Xbox Series X. La rumeur veut que la PS5 de Sony la tue absolument contre la Xbox Series X de Microsft dans des endroits comme eBay et d’autres sites de revente, rapporte Bloomberg.

Nous avons revu ce sujet plus tôt ce mois-ci où nous avons signalé que les gens vendaient des précommandes PlayStation 5 pour un maximum de 1000 $. Rien n’a changé et le coût ou les précommandes ne font qu’augmenter. Et apparemment, les gens paient plus pour les précommandes PS5 que pour la Xbox Series X.

Du Bloomberg rapport: «Il y a plus d’annonces sur eBay pour la nouvelle PlayStation que la Xbox Series X, selon ShelfTrend, qui suit l’activité sur le site d’enchères. Plus de 9 300 précommandes de PlayStation ont changé de mains depuis septembre, soit presque le double des reventes de la nouvelle Xbox, a déclaré le cabinet de recherche.

9 300 précommandes, c’est beaucoup. C’est un grand nombre. Et la chance de les vendre pour plus de 300 $ le prix de détail est un salaire décent pour tout revendeur. C’est évident; les gens veulent vraiment la PlayStation 5. Selon MarkSight (et rapporté par Bloomberg), un autre chercheur de marché, « le nombre moyen d’enchères sur chaque enchère PlayStation sur eBay était de 17,8 contre 12,3 pour la nouvelle Xbox. » Comme nous pouvons le voir, les chiffres sont beaucoup plus élevés pour la PS5 que pour la Xbox Series X.

MarkSight ajoute que les précommandes moyennes pour la PS5 se vendent à environ 871 $ l’unité, tandis que la Xbox Series X coûte en moyenne 720 $ par réservation. Les scalpers sont sérieusement ici en train de tuer avec ces précommandes.

La bonne nouvelle est que ce jeu de précommande touche à sa fin et que les jours pour gagner de l’argent rapidement sont presque terminés, pour le moment. Les deux consoles sont prévues pour une version début novembre et coûteront moins de 500 $ chacune. Et compte tenu de la demande actuelle, il sera difficile d’en trouver un dans les magasins.

