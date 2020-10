Kristin Cavallari et Jay Cutler passeront Thanksgiving ensemble

2020-10-30 17:00:14

Kristin Cavallari est sur le point de passer Thanksgiving avec Jay Cutler.

La star de la télévision de 33 ans a annoncé sa séparation de Jay plus tôt cette année, mais elle a maintenant révélé qu’elle passerait les vacances annuelles aux côtés de son ancien mari.

Kristin – qui a Camden, huit ans, Jaxon, six ans et Saylor, quatre ans, avec l’ancienne star de la NFL – a déclaré: « Je vais en fait le dépenser uniquement avec mes enfants et Jay Cutler en famille. Donc, je suis hâte de ça »

La beauté blonde a également révélé qu’elle avait déjà discuté des tâches de cuisine avant le grand jour.

Kristin – qui a épousé l’ex-sportif en 2013 – a déclaré à Us Weekly: « Jay et moi discutions du menu ensemble hier, et il sera de service de viande. Je pense qu’il va faire frire une dinde et fumer un gigot d’agneau, puis Je vais faire tout le reste. »

La star de « Very Cavallari » est heureuse qu’elle et son mari aient conservé une relation saine, même s’ils sont en train de divorcer.

Elle a déclaré: « Je suis heureuse que nous puissions le passer ensemble et avoir ces conversations même si nous sommes en train de divorcer. Donc, je suis reconnaissante pour où nous en sommes actuellement. »

Kristen a annoncé sa séparation de Jay sur les réseaux sociaux.

La star de la télévision a expliqué à l’époque qu’ils s’étaient simplement «séparés» en couple.

Elle a écrit sur Instagram: «Avec une grande tristesse, après 10 ans ensemble, nous sommes arrivés à une conclusion amoureuse pour divorcer. Nous n’avons rien d’autre que de l’amour et du respect les uns pour les autres et nous sommes profondément reconnaissants pour les années partagées, les souvenirs créés et le des enfants dont nous sommes si fiers. C’est juste la situation de deux personnes qui se séparent. Nous demandons à chacun de respecter notre vie privée alors que nous traversons cette période difficile au sein de notre famille. «

