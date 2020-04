Montre Maruti 800 modifiée en voiture de sport convertible 2 places

Un vieux Maruti 800 a été complètement transformé en voiture de sport. C’est l’une des plus grandes modifications que l’humble berline ait jamais reçue.

La Maruti 800 a été lancée en 1984 et est devenue la voiture la plus populaire de l’Inde jusqu’à ce jour. Aucune autre voiture jusqu’à ce jour n’a été aussi grande que cette humble berline. La demande était telle qu’elle avait un délai d’attente de plus d’un an. En 2014, après quelques mises à niveau de génération, le 800 a été interrompu en Inde à la fin de son cycle de vie.

Au fil des ans, nous en avons vu de nombreuses versions modifiées. Celui-ci ici, est une transformation complète. Si nous venions de voir l’image de cette voiture modifiée, nous serions en fait confus qui est l’original en dessous. Un mécanicien du Madhya Pradesh a fait cette folle modification et il a montré le processus dans la vidéo.

Ce Maruti 800 a été complètement dépouillé de ses composants. Le toit a été abattu et même le capot est retiré. Les portes avant ont été laissées intactes tandis que les portes arrière ont été retirées pour en faire une voiture de sport à deux places. Vous pouvez voir les gars mettre un tout nouveau capot avec des couleurs différentes.

Ensuite, vous pouvez voir qu’il existe un mécanisme simple pour ouvrir le coffre et peut également être actionné par un bouton. Il n’y a pas de toit souple, il reste donc ouvert tout le temps. De plus, il obtient un aileron de toit et une barrière qui est juste pour la pièce maîtresse. Les roues en alliage, les pare-chocs avant et arrière ont également été entièrement repensés.

Enfin, il obtient des phares à LED et des feux arrière à LED de rechange. À l’intérieur de la cabine, de nouveaux sièges sont installés. Sinon, l’intérieur reste le même que celui vu sur Maruti 800. Toutes ces modifications ont été effectuées par un garage local qui a coûté au propriétaire Rs 90 000 seulement. Cependant, vous pouvez voir que certains panneaux ne sont pas correctement installés et conduire à grande vitesse ce Maruti 800 modifié sera très dangereux.

Ces gars-là ont transformé deux autres voitures Maruti 800 en cabriolet. Ils ont également fait de la berline avec hayon arrière un SUV à toit ouvert avec des similitudes avec Gypsy. On dirait que le petit hayon chétif peut prendre plusieurs formes.