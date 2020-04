SCOTT SNYDER révèle une idée de fin alternative pour METAL … impliquant MARVEL

Mur source de Dark Nights: Métal # 6 Crédit: DC



Dark Nights: Métal aurait pu avoir un très fin différente, si Scott Snyder, sur la suggestion de Grant Morrison, avait son chemin.

Lundi lors d’une webconférence Q&A Snyder menée avec un petit groupe de fans au profit de Hero Initiative, l’auteur de 2017-18 Métal et sa suite Death Metal a répondu à une question sur sa vision de la sixième dimension par rapport à celle de Morrison Multiversité cartographier ce dernier écrivain créé pour son propre événement DC 2014-15.

Parlant en détail des concepts dans lesquels il a été introduit Ligue de justice et Métal, Snyder a expliqué la difficulté de visualiser une carte d’un «royaume au-delà de l’imagination», mais a essayé de décrire comment il le voit, articulant qu’il considère le mur source (qu’il a cassé en Métal) la frontière réelle entre les royaumes.

Il a ensuite parlé de la façon dont lui et ses collaborateurs voient coexister de manière créative dans l’univers DC, travaillant avec des concepts créés par d’autres écrivains, et inversement d’autres écrivains reprenant les concepts qu’ils créent.

« Et au fait, quelqu’un pourrait le prendre et l’écrire d’une manière différente, et alors ils ont raison », a-t-il expliqué.

« Nous nous en soucions vraiment beaucoup. Quand nous l’avons fait Métal et faire Death Metal maintenant on relit tout ça. Nous parlons à Grant. Nous parlons à tous ceux à qui nous pouvons parler des règles et réglementations – les fans les plus profonds de DC dans l’éditorial – parce que nous ne voulons pas marcher sur quoi que ce soit. Mais le plaisir est d’essayer de trouver les pièces qui vous inspirent et d’être additif.

« Personne n’essaie de briser quoi que ce soit ou de nuire à l’univers DC. Il s’agit de le compléter. »

Sur cette note, il a révélé une idée qui aurait pu être le plus grand additif de tous.

Snyder a rappelé une conversation avec Morrison au cours de laquelle les écrivains ont parlé de franchir la limite de Source Wall dans Métal et avoir à créer quelque chose qui donne un sens égal de «mystère, admiration, tout cela».

« Si vous cassez le mur source, vous devez mettre quelque chose de l’autre côté qui est tout aussi merveilleux et terrifiant », se souvient Snyder, Morrison lui ayant conseillé. « J’ai dit » Ouais, je sais, je vais le faire « , et Grant a dit: » Laisse-moi deviner. Ils brisent le mur source et de l’autre côté, c’est Marvel Comics? «

« Et je me suis dit » Ahh, si seulement … si seulement nous pouvions faire ça. » Comme si le mur source se casse à la fin de Métal et vous voyez le Silver Surfer. Tu sais ce que je veux dire? Comme si c’était le début du crossover DC-Marvel. «

« Je le ferais dans une seconde, » songea Snyder avec mélancolie. « J’écrirais Batman et ça.

« Je ferais ça.

DC et Marvel Comics pourraient considérer qu’une opportunité était manquée… ou une invitation.

Snyder n’est que l’une des douzaines de créateurs qui participent aux conférences Web en direct de Hero Initiative pour les fans de Zoom afin de collecter des fonds pour les créateurs de bandes dessinées ayant des besoins médicaux ou financiers.

