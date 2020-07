‘Monsieur. L’or ‘devient Mr. Cold alors que la saison d’hiver’ Bering Sea Gold ‘démarre

Pris dans une canicule estivale? Laissez la saison minière hivernale de «Bering Sea Gold» vous rafraîchir. (Plus comme Brr-ing Sea Gold, avons-nous raison?)

TheWrap a eu votre premier aperçu de l’eau glacée, qui commence vendredi sur Discovery Channel avec «Mr. Gold ”Shawn Pomrenke coupant à travers la glace et plongeant pour le bling.

Il fait -2 degrés Fahrenheit sur l’affirmation de Pomrenke. Si cela ne fait pas trembler votre colonne vertébrale, notre aperçu le fera.

«Une fois que vous passez sous cette couche de glace, il n’y a plus de marge d’erreur. Vous savez que l’eau est inférieure à 28 degrés », dit Pomrenke dans le clip. «Une petite erreur pourrait vous coûter la vie. Vous êtes vraiment seul. Votre vie est entre vos mains. Le doute s’installe: ai-je ce qu’il faut? Dois-je faire ça? »

Nous pouvons répondre à cela pour vous, Shawn: Probablement pas.

«Mais, bien sûr, je vais le faire», poursuit-il. «Je suis ‘Mr. Or.’ Je vais montrer à tout le monde pourquoi ils m’appellent ainsi.

Voici la description de l’épisode: L’hiver est arrivé – avec la glace la plus mince et la plus imprévisible depuis des décennies. Après trois ans, Shawn retourne à la plongée sous la glace à la poursuite de la revendication Tomcod. Kris essaie de s’installer et de mien en un jour. La fiable revendication 14 d’Emily la choque.

Nouveaux épisodes de «Bering Sea Gold» diffusés vendredi à 8 / 7c sur Discovery.