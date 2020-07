« Vous devenez l’ennemi de la famille »

La famille Suescun Galdeano vit ses heures les plus troublées. Après le vol dans la maison de Sofia et la relation tortueuse entre Maite et Cristian dans «La casa fuerte», vient ce qui semble être la séparation finale de la mère et du fils. Tout a explosé dans «Sauvez-moi», où Cristian est apparu jeudi pour essayer de se défendre des paroles de Sofia, qui assurait que des hommes comme son frère la « dégoûtaient »

Maite Galdeano, contre Cristian Suescun

« Ma sœur n’a pas dit que je la dégoûtais, elle a dit qu’elle était dégoûtée par les hommes qui flirtent avec les autres ayant une petite amie », a laissé tomber Cristian sur le programme Telecinco, convaincu que Sofia « n’est pas la mieux placée pour dire ça. quand elle dans « Survivors » s’amusait avec Logan ayant un petit ami. » Certaines déclarations auxquelles Maite Galdeano, une ardente défenseuse de sa fille, n’était pas disposée à consentir.

«Tu es un fils de pute. Tu deviens l’ennemi de la famille. Tu baises et tu vas travailler à Pampelune. Prends un camion et c’est ce qu’il te resteMaite grogna à son fils. Cristian, étonné de la réaction furieuse de sa mère, répondit: « Maman, tu dois te remettre entre les mains d’un spécialiste. »

Ouvertement

La conversation monta en hauteur à des accusations sérieuses, même Maite laissa tomber qu’elle avait été expulsée de la maison sans hésitation. « Maman, tu dois aller à Villatuerta, dans la petite ville, dans la maison en bois et laisser Kiko et Sofia faire ce qu’ils veulent », conseilla Cristian, à quoi Maite répondit avec colère: « Quelle petite honte, gamin. Je suis avec ma fille, tu vas à Pampelune«