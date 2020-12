Mon traitement en tant que survivante d’un viol trans par le système de justice pénale a « frotté du sel dans la plaie », a déclaré une survivante qui a été agressée pendant le confinement. des tests médico-légaux limités et des policiers utilisant les mauvais pronoms au cours d’une enquête de quatre mois «re-traumatisent» les victimes de violences sexuelles transgenres comme eux. Windust, qui a signalé le viol peu de temps après qu’il se soit produit en juin, a déclaré que davantage devait être fait pour soutenir les personnes trans et non binaires. Statistiquement, les personnes transgenres comme Windust sont deux fois plus susceptibles d’être victimes d’un crime qu’une autre personne en Angleterre, avec 47% des personnes transgenres agressées sexuellement à un moment donné de leur vie.Lors d’un examen médico-légal, Windust a dû déclarer si ils étaient de sexe masculin ou féminin, sans ressources disponibles pour ceux qui ne faisaient pas partie de ces identités de genre. La survivante a déclaré qu’il leur avait fallu deux mois pour se voir attribuer un conseiller indépendant en matière de violence sexuelle (ISVA), une obligation d’assistance légale pour toute personne qui signale un acte de violence sexuelle et poursuit une affaire devant le système de justice pénale. «J’utilise leurs pronoms. Parfois, il est difficile de dire aux gens comment je m’identifie dans un cadre public », a déclaré Windust à i. «La nuit où je l’ai signalé, j’ai dit à l’officier LGBT chargé de mon cas mes pronoms et il était très compréhensif, mais il n’a pas partagé mes pronoms avec les autres policiers. Même lorsque j’ai dit aux policiers mes pronoms, ils ont continué à me mépriser – même lors de la réunion où ils m’ont dit qu’ils abandonnaient mon dossier. »Windust a publié sa déclaration de victime dans le numéro de décembre de Gay Times (Photo: Jamie Windust) Windust a déclaré qu’ils avaient dû «chercher d’autres moyens de trouver une clôture». Cela incluait la rédaction de leur déclaration de victime, qui était généralement lue au tribunal, qui a été publiée dans le numéro de décembre de Gay Times. «J’ai fini par trouver un thérapeute privé à cause des délais d’attente pour le soutien en santé mentale du NHS, avec des gens qui attendaient. à douze mois pour être vu par un spécialiste. Si je n’avais pas eu le soutien de la famille et des amis autour de moi, cela aurait été paralysant d’avoir à attendre », ont-ils dit. « Beaucoup d’autres personnes trans n’ont pas autant de chance. » Windust a fourni des preuves de conversations entre eux et l’auteur présumé, échangées sur l’application de connexion LGBT Grindr. Ils ont détaillé ce à quoi Windust avait consenti lors de leur rencontre et la réponse de l’auteur présumé après la rencontre. En septembre, la police a informé Windust qu’elle ne poursuivrait pas son affaire devant le tribunal, car elle n’avait pas suffisamment de preuves pour prouver le crime au-delà de tout doute raisonnable. «J’avais des messages numériques expliquant ce à quoi j’étais heureux de consentir et ce que je n’étais pas, et des messages numériques après l’instance du type me demandant si j’allais bien parce que j’avais l’air bouleversé», a déclaré Windust. «C’était concret, car j’avais dit explicitement ce que je ne voulais pas faire. J’ai partagé cela avec la police, et ils avaient des preuves médico-légales que l’incident s’était produit. J’ai posé cela à la police lors de ma dernière réunion, et ils ont dit: «Pendant, vous auriez pu changer d’avis» », ont-ils ajouté. Aucune procédure pour 99% Au cours de l’année se terminant en mars 2020, 99% des viols signalés à la police n’ont donné lieu à aucune procédure judiciaire.Les procureurs doivent recevoir de nouvelles orientations sur les mythes et stéréotypes courants, afin d’essayer d’inverser la tendance à la chute des poursuites pour viol. . Des conseils remaniés couvriront l’utilisation d’applications de rencontres et l’envoi de photos explicites, ainsi que des conseils sur la prise en charge des téléphones des victimes pour enquête.Depuis que l’affaire a été abandonnée, Windust a déclaré qu’ils essayaient de trouver une solution grâce à la thérapie et à partager leur histoire. une différence entre la définition sociale du consentement, ce que vous et moi comprenons, et la définition de la justice pénale du consentement. C’était comme si quelqu’un disait qu’il ne vous croyait tout simplement pas », ont-ils dit. Les personnes trans sont statistiquement plus susceptibles d’être victimes d’un crime (Photo: Wiktor Szymanowicz / Barcroft Media via Getty Images) «La plus grande préoccupation des victimes de violence sexuelle qui se retrouvent dans des situations comme celle-ci est de ne pas être crues. Quand quelqu’un ne peut même pas comprendre qui vous êtes, cela ne vous laisse pas beaucoup d’espoir », ont-ils ajouté.« J’ai tellement de temps que je parlais, mais je n’étais pas écouté. »Windust a ajouté que c’était frustrant d’être dit que l’affaire serait peu probable entendue au tribunal. «J’ai dû attendre si longtemps pour voir si mon cas« résiste »au tribunal. La police m’a constamment dit que votre affaire ne sera probablement pas portée devant les tribunaux. Cela vous fait poser la question, pourquoi devrais-je déranger? Au quotidien, vous rencontrez de la transphobie et des personnes qui ne savent pas comment gérer votre identité. Cela a ajouté une insulte à la blessure et a rendu le processus beaucoup plus difficile », a ajouté Windust. Le CPS a refusé de commenter l’affaire car aucune accusation n’a été portée. J’ai contacté la police métropolitaine pour commentaires.