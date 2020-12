Vous nous avez dit: voici ce qui vous tient le plus à cœur en ce qui concerne les écrans de téléphone

Les écrans des smartphones ne sont pas égaux, car il existe une différence de qualité majeure entre un appareil d’entrée de gamme et un téléphone phare haut de gamme. Entre la résolution, le type d’écran et la reproduction des couleurs, de nombreux facteurs contribuent à créer un bon affichage mobile.

2020 a sans doute été l’année du taux de rafraîchissement élevé, les marques optent pour cette technologie pour permettre une expérience plus fluide. Mais Oppo a également fait la une des journaux en annonçant que son produit phare Find X3 offrirait une prise en charge complète des couleurs 10 bits lors de son lancement en 2021.

Alors ça nous a fait nous demander quoi Autorité Android les lecteurs se soucient le plus des écrans mobiles. Nous avons publié le sondage le mois dernier et il y avait certainement un gagnant clair.

Qu’est-ce qui vous préoccupe le plus en ce qui concerne les écrans de smartphone?

Nous sommes une entreprise familiale.Nous sommes une entreprise familiale.Nous sommes une entreprise familiale.Nous sommes une entreprise familiale.Nous sommes une entreprise familiale.Nous sommes une entreprise familiale.Nous sommes une entreprise familiale.Nous sommes une entreprise familiale.Nous sommes une entreprise familiale.Nous sommes une entreprise familiale.Nous sommes une entreprise familiale.Nous sommes une entreprise familiale.

Résultats

Nous avons publié le sondage le 18 novembre, totalisant 1 415 votes au moment de la rédaction de cet article. Et un peu moins de 39% des répondants ont déclaré que le taux de rafraîchissement était la fonctionnalité d’affichage la plus importante pour eux. Nous avons vu de nombreux téléphones arborant cette fonctionnalité, permettant un jeu plus fluide dans les titres pris en charge et un défilement plus fluide en général. C’est donc un choix compréhensible, mais un taux de rafraîchissement élevé peut se faire au détriment d’une consommation d’énergie accrue.

La technologie d’affichage (par exemple OLED ou LCD) était en deuxième position avec 28,3% des voix. C’est un autre choix compréhensible, car il existe certainement des différences majeures entre les écrans OLED et LCD. En fait, un précédent Autorité Android Une enquête a révélé que plus des deux tiers des personnes interrogées choisiraient un panneau OLED 60 Hz plutôt qu’un écran LCD à taux de rafraîchissement élevé.

La résolution et la reproduction des couleurs / gamme de couleurs se situaient respectivement aux troisième et quatrième places distantes. Le premier est assez intéressant, car il suggère que les écrans sont généralement assez nets pour la plupart des utilisateurs de nos jours. Nous nous demandons également si la reproduction des couleurs gagnera plus de vapeur parmi les utilisateurs en 2021, car il est probable qu’Oppo ne sera pas le seul OEM Android à poursuivre cette technologie.

Enfin, les dimensions et «autres» se situaient respectivement aux cinquième et dernière places. Seuls 6,4% des répondants ont voté pour le premier facteur, ce qui pourrait ne pas être de bon augure pour ceux qui souhaitent un smartphone compact.

Merci d’avoir voté dans ce sondage! Que pensez-vous des résultats? Quelle est la fonctionnalité la plus importante pour vous lorsque vous regardez l’écran d’un smartphone? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous!