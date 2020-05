Mirzapur Saison 2: Quel est le calendrier de production d’Amazon Prime Video Originals?

– Publicité –



Mises à jour de la saison 2 de Mirzapur: Êtes-vous celui qui attend désespérément la deuxième saison de Mirzapur? Alors tu es au bon endroit. Aujourd’hui, nous avons une bonne nouvelle pour tous les fanatiques qui attendent le prochain.

Tous sont impatients de voir le retour de Guddu et Bablu pour se plonger dans la vengeance avec la saison 2.

Il y a trois émissions bien connues disponibles dans le principal atout d’Amazon Prime Video pour 2020. Il comprend la sortie de Mirzapur Saison 2, Four More Shots Please Saison 3 et The Family Man Saison 2.

Bien que, d’une part, l’excitation liée à la date de sortie de Mirzapur Saison 2 soit élevée, d’autre part, aucun indice des fabricants ne semble être un mystère pour tous les médias.

Pourquoi il n’y a pas de date de sortie claire?

Plus tôt ce mois-ci, certains rapports signalaient que la sortie de la saison 2 de Mirzapur aura lieu en août 2020. Mais à ce moment-là, aucune annonce officielle n’est faite dans ce contexte. Il est assez déroutant pour tout le monde que les fabricants mélangent la date de sortie. alors parlé de cela à l’une de nos sources.

Selon les termes de notre source, « Les équipes de production d’Amazon Prime Video jonglent avec les dates de sortie de quelques émissions. »

Bien que les informations officielles sur les dates de sortie soient préparées pour les prochains Amazon Prime Video Originals en mai 2020, le reste du calendrier de sortie reste un dilemme.

Nous soupçonnons que les créateurs se demandent de lancer l’émission dans la plus grande période de soudure de l’année. Compte tenu de la recommandation pour la saison 2 de Mirzapur, il est probable que la priorité est fixée pour publier la saison dès que possible. L’une des principales raisons du retard de cette chaîne est le déclenchement de la pandémie de coronavirus et la distanciation sociale. Les activités de post-production ont été entravées à cause de cela.

À quoi s’attendre?

Il est à noter que la sortie de l’un des spectacles les plus acclamés

La sortie de Family Man Season 2 est prévue pour octobre 2020. En analysant attentivement, nous soupçonnons que la sortie de Mirzapur Season 2 pourrait être repoussée à septembre 2020.

Ces informations sont basées sur des spéculations. Et nous devons attendre jusqu’à ce qu’une annonce officielle soit faite pour la confirmation. La dernière mise à jour suggère qu’il sera très prochainement disponible dans la liste des fanatiques.

