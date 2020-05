Le tout premier gameplay PS5 en temps réel démo avec Unreal Engine 5 Reveal

Nous avons enfin entrevu notre premier aperçu du gameplay de nouvelle génération lorsque Epic Games a dévoilé Unreal Engine 5. La démo d’Epic a été montrée dans le cadre du Summer Game Fest de Geoff Keighley, un moment que Keighley avait précédemment présenté comme «l’un des moments les plus importants de cette été. » La démo technologique Epic utilisée pour montrer le moteur à venir fonctionnait également complètement en temps réel sur une PS5. « Il est rejouable et il est légèrement différent à chaque fois. » Avant de commencer à parler des détails, jetez un œil à la démo complète d’Unreal Engine 5, montrant notre premier aperçu du gameplay PS5:

Bien que la prochaine itération d’Unreal Engine ne soit disponible qu’en 2021, juste après le lancement des consoles de nouvelle génération, sa suite de fonctionnalités et d’outils est une fenêtre sur ce que nous pouvons attendre de la prochaine génération de jeux dans son ensemble. La démo n’est certainement qu’une démonstration technologique ambitieuse – pas un jeu réel auquel les joueurs pourront un jour jouer – mais c’est toujours une tranche de gameplay en temps réel de la PlayStation 5. Le thème central est les mondes dynamiques et détaillés sans goulots d’étranglement de chargement et la facilité d’utilisation qui peut libérer la créativité des développeurs. S’adressant à GamesIndustry.biz, Epic CTO Kim Libreri a déclaré:

Nous avons estimé que, pendant trop longtemps, les jeux reposaient sur des environnements statiques, pas sur des événements dynamiques, et tout semblait un peu pré-réglé. Nous avons donc commencé à réfléchir à ce que nous pensons être un jeu de prochaine génération. Et ce sont des environnements entièrement destructibles, des environnements entièrement modifiables, un éclairage qui change, une heure du jour qui change et des détails qui ressemblent à un film. C’est le point culminant de rassembler tout cela dans une démo technologique qui donne le coup d’envoi de toutes les choses incroyables que nous allons mettre dans UE5.

Alors que nous avons entendu le terme «lancer de rayons» comme un mot à la mode de nouvelle génération, la démo Unreal Engine 5 nous donne un excellent aperçu du nouvel outil d’éclairage dynamique Lumen, qui joue avec le système de texture Nanite (plus à ce sujet dans un moment) pour offrir un éclairage global et ponctuel plus réaliste et dynamique qui réagit avec l’environnement. Plus besoin d’éclairage précuit ni d’astuces de développeur. Epic a également laissé entendre comment le système Lumen peut changer les anciens tropes de jeu, comme avoir un faisceau de lampe de poche dans un espace sombre et permettra aux développeurs de jouer de manière plus créative avec l’éclairage de leurs mondes de jeu.

Nanite est le système de rendu de polygones, qui permet des modèles et des textures de polygones plus élevés avec plus de triangles que jamais auparavant. Non seulement cela ouvre la possibilité de jeux plus beaux que ce que nous avons jamais vu (et notre premier vrai regard sur ce que les graphiques de «nouvelle génération» peuvent être dans un cadre de jeu), mais du côté créatif, c’est beaucoup plus facile pour aux développeurs de créer un actif et de le mettre en œuvre sans sauter à travers des cerceaux, en réduisant sa qualité et en consacrant du temps à faire des sacrifices pour le faire fonctionner dans leur jeu. Unreal Engine 5 est conçu pour alléger le fardeau des développeurs, leur permettant de faire preuve de créativité plutôt que de se laisser bloquer par des goulots d’étranglement techniques.

Et c’est là qu’Unreal Engine 5 va vraiment changer les choses. Bien qu’il puisse ouvrir la possibilité de textures, de modèles et d’éclairage assez esthétiques, les nouveaux outils d’Epic ont le pouvoir de modifier le flux de travail du développement du jeu lui-même. Des temps de développement plus courts, plus de temps pour la créativité ou l’ajout de contenu, permettant des conditions de travail plus saines. Unreal Engine 5 signifie que les développeurs n’ont pas à se bloquer sur les optimisations techniques ou à faire des choix difficiles sur la façon de réduire le contenu, de faire des sacrifices pour s’adapter à ces limitations. Cela signifie plus de temps consacré à la construction du monde et au gameplay (qui lui-même sera modifié grâce à de nouvelles capacités).

Dans l’intérêt d’autonomiser les développeurs de toutes tailles, des studios AAA aux opérations indépendantes, Epic Games a annoncé que toutes les redevances sur le premier million de dollars de revenus pour tout jeu réalisé dans Unreal Engine 5 seraient supprimées. Cela rend effectivement la licence du moteur plus ou moins gratuite pour tous les développeurs potentiels sans risque d’échec les obligeant à Epic pour l’utilisation de son moteur.

Services en ligne épiques

Il lance également Epic Online Services, un kit de développement pour le jeu croisé qui dévoile la profondeur et l’étendue de la fonctionnalité de jeu croisé de Fortnite à tous les développeurs. Bien que nous ne verrions probablement pas d’énormes éditeurs utiliser ce service (Activision, par exemple, a déjà son propre truc pour le jeu croisé Modern Warfare / Warzone), il met à nouveau le pouvoir entre les mains des développeurs et permet même aux petits créateurs de créer jeux multijoueurs avec un pool de joueurs unifié sur toutes les plateformes sur lesquelles leurs jeux sont lancés.

Epic Online Services permet aux développeurs d’accéder à la communauté Fortnite complète et à toutes les connexions sociales prédéfinies, donc si vous jouez à un jeu qui utilise Epic Online Services, tous vos amis sont déjà importés et disponibles sans aucun travail supplémentaire.

Ce que nous retirons d’Epic Online Services, c’est la constitution d’une base d’utilisateurs persistante qui transcende les frontières de la plate-forme. L’affaire est que nous donnons à chaque développeur l’accès à la base complète de joueurs Fortnite et aux connexions sociales. Maintenant, lorsque les gens qui jouent à Fortnite entrent dans leur jeu, ils sont immédiatement connectés à tous leurs amis. [Before], vous avez dû reconstruire un système ami pour chaque jeu multiplateforme qui démarre – si vous jouez à Fortnite et Call of Duty et Rocket League, vous avez dû créer ces systèmes.

En fin de compte, Tim Sweeney d’Epic espère que les créateurs de l’industrie pourront travailler ensemble pour développer le milieu du jeu à de nouveaux sommets au lieu d’essayer d’avoir des «jardins clos» ou de «posséder le client». Il veut permettre la liberté tout autour, que ce soit les développeurs qui créent les jeux ou les joueurs qui y jouent.

Cela démontre qu’aucune entreprise dans l’ensemble de l’industrie ne va tout comprendre par elle-même. Cela va demander à tout le monde de travailler ensemble et de s’appuyer les uns sur les autres pour vraiment arriver là où nous devons être, et je suis très heureux de le voir. Quelle que soit la forme finale de ce média, notre plus grand espoir est que nous puissions y jouer un rôle, que nous soyons les créateurs de la grande chose, ou le fournisseur de technologie, ou mieux encore, s’il s’agit d’un système distribué décentralisé qui combine tout le monde. efforts et les relie de manière beaucoup plus ouverte.

Et tandis que nous continuons d’attendre que Sony lève le rideau sur la PS5, nous avons maintenant une bien meilleure fenêtre sur ce que sera le jeu de prochaine génération, non seulement du point de vue graphique – ce qui est incroyable – mais du point de vue de le développement et la convivialité retrouvée qui stimuleront l’innovation dans l’industrie.

Unreal Engine 5 est configuré pour remodeler le développement de jeux, non seulement pour l’utilisateur final, mais pour les personnes qui créent des jeux. Unreal Engine 5 est configuré pour remodeler le développement de jeux, non seulement pour l’utilisateur final, mais pour les personnes qui créent des jeux.

À l’heure actuelle, la vitrine Unreal Engine 5 n’est qu’une démonstration technologique ambitieuse, conçue par environ 24 personnes sur six mois pour démontrer ce qui est possible. Ce sera aux développeurs eux-mêmes de débloquer ces capacités eux-mêmes lorsqu’ils pourront mettre la main sur cet ensemble d’outils l’année prochaine.