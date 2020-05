Cette Ford Figo modifiée emprunte ses roues en alliage à EcoSport

Cette Ford Figo modifiée obtient de nombreuses modifications, mais une a attiré notre attention. Ce sont les ravissantes jantes en alliage d’EcoSport.

Voici un autre exemple d’une Ford Figo modifiée qui a instantanément attiré notre attention. Celui-ci obtient de nouvelles roues en alliage de 17 pouces de nul autre que son frère aîné, EcoSport. Ce sont les dernières jantes en alliage que vous obtenez sur la variante S d’EcoSport. Le SUV est disponible avec 4 modèles d’alliage différents, l’un pour l’édition Thunder et deux pour les versions haut de gamme ordinaires.

Ce Figo a en fait importé ces roues en alliage et a été modifié avant le lancement de l’Ecosport S. Les alliages avec les ressorts d’abaissement Eibach Pro lui donnent juste l’air OOMPH! De plus, il obtient des caoutchoucs de 205/40 de 17 pouces qui complètent l’ensemble. À l’extérieur, il n’y a pas d’autres réglages à l’exception de quelques suppressions de chrome.

À l’intérieur de la cabine, il bénéficie d’une isolation acoustique personnalisée avec le système d’enceintes Morel Ovation Component 6, le processeur de son numérique Pioneer S1000, les amplificateurs de Focal et les subwoofers de Helix. Il reçoit également des phares laser et des feux de brouillard personnalisés. C’est tout sur les améliorations cosmétiques et cabine.

Du côté des performances, il bénéficie du système d’échappement TownPipe complet et des filtres à air de rechange K&N. Le moteur est conservé en stock et le propriétaire l’utilise comme chauffeur quotidien, au Kerala. Le propriétaire dit également que malgré toutes ces modifications, sa Ford Figo est très pratique.

Le modèle en question est le Figo Diesel avec une unité TDCi à quatre cylindres de 1,5 litre. Le moteur produit 100 PS et 215 Nm, étant accouplé à une boîte manuelle à 5 vitesses en standard. La trappe est également vendue avec un moteur à essence qui est une unité de 1,2 litre, produisant 99 PS et 119 Nm de couple maximal. Plus tôt, il était livré avec un moteur à essence de 1,5 litre associé à une boîte de vitesses automatique.

Les prix de Figo commencent à Rs 5,39 à Rs 6,95 Lakhs pour les variantes essence. Les variantes diesel sont au prix de Rs 6,86 Lakhs à Rs 7,86 Lakhs (Ex-showroom). En raison de la baisse des ventes et des normes d’émission BS6, de nombreuses fonctionnalités ont été supprimées du Figo et de l’Aspire. C’est pourquoi les deux sont devenus moins chers avec la mise à niveau BS6.