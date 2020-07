Miralem Pjanic est-il éligible pour jouer en Ligue des champions?

En raison de la pandémie corona, l’UEFA organise un tournoi blitz en août pour déterminer le vainqueur de la Ligue des champions pour la saison 2019/20. Puisque la fenêtre de transfert est déjà ouverte, le FC Barcelone a déjà ajouté une nouvelle étoile. Mais Miralem Pjanic peut-il immédiatement jouer pour le Barça dans la classe reine? SPOX fournit la réponse.

Sécurisez votre mois d’essai gratuit auprès de DAZN et regardez une sélection de matchs de la Ligue des champions en direct!

FC Barcelone: ​​Pjanic est-il éligible pour jouer contre Naples?

Le Barça ne peut pas se rabattre sur Miralem Pjanic en Ligue des champions. Le Bosniaque de la Juventus vient à Barcelone pour la nouvelle saison en échange d’Arthur, il n’aurait donc pas été éligible pour jouer de toute façon.

Selon une règle de l’UEFA, toutes les équipes restantes en Ligue des champions peuvent nommer trois nouveaux joueurs pour l’équipe de la journée, mais ils doivent tous être dans le club depuis la dernière date limite d’inscription (3 février).

Il reste à savoir si Pjanic concourra pour la Juve dans la catégorie reine. D’un autre côté, la bande semble avoir été coupée par Arthur et Barca. Depuis l’annonce du changement, le Brésilien et le club sont en désaccord. Arthur a même demandé une sortie immédiate. Selon les informations de SPOX et Goal, le Brésilien ne souhaite pas rentrer de son congé dans les foyers et se mettre en grève.

Le FC Barcelone rencontre le SSC Napoli en huitièmes de finale

Avant que le FC Barcelone ne se qualifie pour la phase finale à Lisbonne, les Catalans doivent s’imposer face au SSC Napoli en huitièmes de finale retour. Le match aller avec les Italiens s’est terminé 1-1.

Le 8 août, Barca Napoli vous accueille au légendaire Camp Nou. Aucun spectateur n’est autorisé dans le match.

Ligue des champions: les huitièmes de finale retour

Accueil Une façon Résultat de la première étape FC Bayern Munich FC Chelsea 3: 0 FC Barcelona SSC Naples 1: 1 Juventus Turin Olympique Lyon 0: 1 Manchester City Real Madrid 2: 1

© imago images / ZUMA Press

Miralem Pjanic: troc avec Barcelone

Le troc spectaculaire entre le FC Barcelone et la Juventus Turin comprend plusieurs millions d’euros. Premièrement, les Catalans ont rendu public le départ d’Arthur, coûtant au leader italien 72 millions d’euros (plus dix millions de paiements de bonus possibles).

En retour, le Barça a signé Pjanic, aujourd’hui âgé de 30 ans, pour 60 millions d’euros. Le transfert pourrait augmenter de cinq millions d’euros grâce au versement de primes. Le milieu de terrain de Bosnie-Herzégovine a signé un contrat de quatre ans, la clause de sortie est de 400 millions d’euros. Les énormes frais de transfert doivent être payés en plusieurs fois sur quatre ans.

L’accord a suscité de nombreuses critiques, en particulier pour le Barça. Les Catalans n’ont utilisé cela que pour réaliser un profit financier cet exercice. Vous pouvez lire le contexte exact ici.

Pjanic, Werner and Co: les transferts les plus chers jusqu’à présent cet été 1/26 En raison de la pandémie corona, les équipes ont dépensé moins d’argent que les années précédentes. Cependant, il y a eu quelques transferts de premier ordre, nous montrons les 25 transactions les plus chères jusqu’à présent cet été. © imago images / LaPresse 2/26 25e place: GIANLUCA MANCINI (24 ans, défense) – de l’Atalanta Bergame à l’AS Roma pour 13 millions d’euros (a déjà été attribué à la Roma). 3/26 22e place: HEE-CHAN HWANG (24 ans, attaquant) – de Red Bull Salzburg à RB Leipzig pour 15 millions d’euros. © imago images / HochZwei / Syndication 4/26 22e place: ALFRED DUNCAN (27 ans, milieu de terrain) – de l’US Sassuolo à l’AC Florence pour 15 millions d’euros (déjà attribué à la Fiorentina). 5/26 22e place: MARIO PASALIC (25 ans, milieu de terrain) – de Chelsea à Atalanta Bergame pour 15 millions d’euros (a déjà été attribué à Bergame). © imago images / Pacific Press Agency 6/26 21e place: ANTONY (20 ans, attaquant) – du FC Sao Paolo à l’Ajax Amsterdam pour 15,75 millions d’euros. 7/26 20e place: JORDAN VERETOUT (27 ans, milieu de terrain) – de l’AC Florence à l’AS Roma pour 16 millions d’euros (a déjà été attribué à la Roma). 8/26 19e place: HELDER COSTA (26 ans, attaquant) – de Wolverhampton Wanderers à Leeds United pour 17,70 millions d’euros (déjà prêté à Leeds). 9/26 17e place: ANDREA PINAMONTI (21 ans, attaquant) – de l’Inter Milan au FC Gênes pour 18 millions d’euros (déjà prêté à Gênes). © imago images / ZUMA Press 26/10 17e place: ROBERTO INGLESE (28 ans, attaquant) – du SSC Napoli à Parma Calcio pour 18 millions d’euros (déjà prêté à Parme). 11/26 15e place: PEDRINHO (22 ans, attaquant) – des Corinthiens à Benfica pour 20 millions d’euros. 12/26 15e place: SIMONE VERDI (28 ans, attaquant) – du SSC Napoli au FC Turin pour 20 millions d’euros (a déjà été prêté à Turin). © imago images / ZUMA Wire 13/26 14e place: SUSO (26 ans, milieu de terrain) – de l’AC Milan au FC Séville pour 21 millions d’euros (a déjà été attribué à Séville). © imago images / PA Images 14/26 13e place: JUDE BELLINGHAM (17 ans, milieu de terrain) – de Birmingham City au Borussia Dortmund pour 23 millions d’euros. 15/26 11e place: EMRE CAN (26 ans, milieu de terrain) – de la Juventus au Borussia Dortmund pour 25 millions d’euros (était déjà prêté au BVB). 16/26 11e place: NICOLO BARELLA (23 ans, milieu de terrain) – de Cagliari Calcio à l’Inter Milan pour 25 millions d’euros (déjà prêté à l’Inter). © imago images / Pedro Benavente 17/26 10e place: TRINCAO (20 ans, tempête) – du SC Braga au FC Barcelone pour 31 millions d’euros. 18/26 9e place: GIOVANI LO CELSO (24 ans, milieu de terrain) – du Real Betis à Tottenham Hotspur pour 32 millions d’euros (précédemment attribué à Tottenham). 19/26 7e place: HAKIM ZIYECH (27 ans, milieu de terrain) – de l’Ajax Amsterdam au Chelsea FC pour 40 millions d’euros. 20/26 7e place: ACHRAF HAKIMI (21 ans, défense) – du Real Madrid à l’Inter Milan pour 40 millions d’euros (la saison a été attribuée au Borussia Dortmund). © imago images / Philippe Ruiz 21/26 6ème place: LEROY SANE (24 ans, attaquant) – de Manchester City au FC Bayern Munich pour 45 millions d’euros. 22/26 5e place: MAURO ICARDI (27 ans, attaquant) – de l’Inter Milan au Paris Saint-Germain pour 50 millions d’euros (précédemment prêté au PSG). © imago images / Poolfoto 23/26 4e place: TIMO WERNER (24 ans, attaquant) – du RB Leipzig au FC Chelsea pour 53 millions d’euros. 24/26 3e place: ALVARO MORATA (27 ans, attaquant) – de Chelsea à l’Atletico Madrid pour 56 millions d’euros (précédemment prêté à l’Atletico). © imago images / Sportimage 25/26 2ème place: MIRALEM PJANIC (30 ans, milieu de terrain) – de la Juventus au FC Barcelone pour 60 millions d’euros. © imago images / AFLOSPORT 26/26 1ère place: ARTHUR (23 ans, milieu de terrain) – du FC Barcelone à la Juventus pour 72 millions d’euros.

Ligue des champions: les huitièmes de finale à la télévision et en direct

La couverture en direct des matchs cruciaux de la Ligue des champions est disponible sur DAZN ainsi qu’à Ciel. Les deux émetteurs partagent les droits de transmission en utilisant un système de prélèvement.

Le tournoi final se déroulera ensuite à partir des quarts de finale dans la capitale portugaise Lisbonne. Cela commence le 12 août, la finale se lève le 23 août.

Les huitièmes de finale: