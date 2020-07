Mini revue: Warhammer 40,000: Mechanicus – Combat tactique élégant au tour par tour

L’Adeptus Mechanicus est une faction de prêtres guerriers améliorés cybernétiquement. Ils recherchent la divinité par la poursuite de la connaissance et considèrent la chair organique comme une forme de faiblesse. Votre plaisir de Warhammer 40,000: Mechanicus dépendra de la façon dont vous vous engagez dans une fusion d’iconographie religieuse et de cyberpunk. Les Tech-prêtres de l’Imperium ont l’une des esthétiques les plus uniques de l’univers Warhammer, avec des fusions grotesques de machine et d’homme ornées de riches atours. L’histoire voit une expédition de Mechanicum réveiller l’armée belliqueuse Necron.

Bulwark Studios a une parfaite compréhension du style exigé par cette faction particulière. Les prêtres parlent dans des extraits sonores grandioses, accueillant les dégâts par des paroles comme «par la douleur, je trouve la sagesse». L’impulsion électronique de la partition empile sur l’atmosphère. Les décisions d’histoire vous demandent de choisir entre la recherche de connaissances et l’éradication complète d’une espèce. De même, l’interaction à bord de l’Ark Mechanicus est morose et riche en traditions.

Le gameplay de Mechanicus offre un combat tactique au tour par tour dans la veine XCOM. L’action est partagée entre l’exploration des nœuds du monde et les combats qui se déroulent dans des arènes basées sur une grille. Une phase de préparation vous permet d’organiser les unités dans des positions tactiques avant un tour. Cela rend les escarmouches proches de l’esprit des origines de la licence.

Conformément à la nature de nos protagonistes homme-machine, de nombreuses options de personnalisation sont disponibles. Il y a quelques réglages de difficulté généreux, aux côtés des modes Iron Man et perma-death. Chaque unité de héros dispose d’une myriade d’emplacements d’augmentation, sur lesquels ils peuvent attacher une pléthore d’armes. Il vaut la peine d’être armé jusqu’aux dents, car les arénas sont souvent des restes rapprochés dangereux. Les points de cognition sont la ressource qui dicte le mouvement et les capacités. Le démarrage du CP peut être amélioré avec des nœuds dispersés à travers l’arène, ce qui ajoute un avantage tactique au positionnement. Les coups critiques empêchent le Necron d’utiliser ses capacités de régénération, tandis que certaines armes offrent des buffs croissants qui donnent des multiplicateurs de dégâts supplémentaires plus vous les utilisez. Ces éléments se combinent pour que les combats varient de manière satisfaisante d’une mission à l’autre.