Geoff Keighley: la première expérience pratique PS5 DualSense à venir demain

Geoff Keighley sera le premier à montrer le terrain avec le contrôleur DualSense demain. Il a taquiné la révélation avec une courte vidéo, ramassant le contrôleur – qui donne en fait une meilleure représentation de sa taille que cette photo étrange divulguée – et promet une prise en main plus approfondie demain à 9 heures du Pacifique / 12 heures de l’Est.

Il s’agit du contrôleur # PlayStation5 DualSense. Demain à midi HE / 9 h HP, il est temps de passer à l’action. J’ai hâte de vous parler de mon expérience. https://t.co/Hp7WuLrjXk #SummerGameFest pic.twitter.com/hvxTouNrc1 – Geoff Keighley (@geoffkeighley) 16 juillet 2020

Curieusement, le compte Twitter du Summer Game Fest a formulé la révélation un peu différemment, en disant «… ne manquez pas les premières mains avec la # PlayStation5», indiquant peut-être que cela pourrait être plus qu’un simple regard sur le contrôleur DualSense. Il est logique qu’une expérience pratique avec le DualSense soit nécessaire pour jouer sur la PS5 afin d’obtenir une démonstration efficace, mais on ne sait pas vraiment ce que nous allons vraiment voir.

Demain, ne manquez pas les premiers pas avec # PlayStation5 – un événement spécial #SummerGameFest, en direct à midi HE / 9 h 00 PT pic.twitter.com/cPbHwY3XMp – Summer Game Fest (@summergamefest) 16 juillet 2020

Peut-être que nous aurons enfin un meilleur aperçu de l’interface utilisateur que Sony a brièvement dévoilée lors de son spectacle PS5 Future of Games? Après tout, nous savons que l’interface utilisateur de la PS5 est entièrement repensée à partir de zéro, et ce serait une excellente occasion de faire parler de «l’évolution très intéressante» du nouveau tableau de bord.

En tout cas, il semble que cela mettra enfin fin aux rumeurs selon lesquelles le DualSense est un contrôleur anormalement lourd basé sur cette image qui a été prise sous un angle bizarre et non naturel. Alors que oui, la surface du DualSense est certainement plus grande, elle ne semble pas beaucoup plus grande dans la vidéo de Geoff que tout autre contrôleur. Peut-être qu’il fournira également une comparaison côte à côte avec le DualShock 4 pour référence.

Ce dont il parlera certainement, c’est de son expérience avec la sensation du contrôleur DualSense, quelque chose qui sera difficile à communiquer sans le contrôleur entre nos mains aussi. Plus que des fonctionnalités que vous pouvez voir ou répertorier, cela semble être le plus grand changement à venir, jouant sur le changement de nom qui suggère une expérience beaucoup plus tactile avec le contrôleur de nouvelle génération.

La pratique DualSense de Geoff Keighley sera mise en ligne demain 17 juillet à 9 heures du Pacifique / 12 heures de l’Est.