Million Dollar Baby and More – / Film

Il y a quelques jours, nous avons parlé avec un producteur légendaire Al Ruddy sur la fabrication de Le parrain, Coccinelles et Megaforce (où le gang Comment cela s’est-il fait? couvert dans leur dernier épisode).

Aujourd’hui, dans la partie 2, nous continuons notre discussion épique avec Al Ruddy, cette fois en parlant de Million Dollar Baby, Little Fauss et Big Halsy et La plus longue cour…

4. MILLION DOLLAR BABY (2004)

AL RUDDY: J’ai fait un film avec Clint Eastwood appelé Million Dollar Baby. C’était à partir d’une collection d’histoires courtes appelées Brûlures de corde.

BJH: Ouais. Parlons de ça. Vous m’avez mentionné l’autre pendant que – très tôt – votre femme vous avait dit quelque chose comme: qui voudrait voir un film sur une boxeuse?!

AL RUDDY: [A female boxer] qui meurt! Qui voit des films avec des boxeuses de toute façon? Vous avez déjà assisté à un match de boxe avec des femmes? C’est un putain de con!

BJH: Eh bien, qu’est-ce qui vous a séduit, dès le début?

AL RUDDY: Maintenant, je vais vous montrer comment c’est arrivé. Anjelica Huston est une de mes amies. Ou c’était une de mes amies (vous verrez pourquoi dans une minute). Elle m’appelle et me dit: «J’ai lu l’une des plus belles choses que j’ai jamais lues de ma vie. Je veux que vous le lisiez parce que j’aimerais que vous le produisiez et que je le dirige. » J’ai dit: «D’accord, Anjelica, très bien. Je vais lire ce putain de truc. » Je le jure: j’avais des larmes qui coulaient sur mon visage. Quand je l’ai lu. C’est comme ça que j’étais touché par ça. Je fais donc un marché avec Anjelica et nous allons trouver un écrivain et elle va le diriger. Eh bien, avant d’avoir mon scénariste, elle m’appelle et dit: «Je déteste vous faire ça, mais Julia Roberts vient de m’appeler et elle m’a offert un salaire ferme ou jouer pour écrire et réaliser un film avec elle; donc je dois partir Million Dollar Baby. »

BJH: D’accord.

AL RUDDY: Eh bien, à ce stade, je devais – je n’exagère pas -[invested] environ 100 000 $ dans cette chose. Et puis je me suis retrouvé avec une petite histoire (environ 35-40 pages d’une nouvelle) et aucun réalisateur. Et j’avais ma bite dans la main … mais quand j’ai lu [the short story on which the project was based], J’ai été donc touché par elle. Je pourrais raconter cette histoire lors d’une fête et je ferais pleurer des gens. Je suis serieux. Les gens ont dit: « Pourquoi ne le faites-vous pas? » J’ai dit: « J’essaie de le faire! » Donc, la prochaine partie de l’histoire, je vais laisser la star de côté parce que je ne veux pas de récriminations.

BJH: Sûr.

AL RUDDY: L’une des plus grandes stars féminines de l’industrie – elle est avec CAA – ils appellent et veulent savoir si je vais conclure un accord avec elle. Est-ce que vous plaisantez? [laughs] Alors maintenant, je prends des réunions avec elle et elle est peut-être l’une des plus belles personnes que j’ai jamais rencontrées à Hollywood. Nous avons passé du temps à parler des réalisateurs et de ce que nous voulons faire. Je tombe amoureux de cette femme, elle est tellement géniale. Puis un jour, nous déjeunons et elle dit: « Oh, bonne nouvelle. » J’ai dit quoi? » Elle a dit: « Nous avons un directeur. » Hmmm. J’ai dit: « Qui est-ce? » Elle a dit: « Shekhar Kapur. » J’ai dit: «Shekhar Kapur, le putain d’Indien à Londres qui vient de faire Five Feathers[Ruddyfaitréférenceà[RuddyisreferringtoLes quatre plumes]? Comment va-t-il faire un film de boxe? » Elle a dit: «Non, non, non. Il le comprend vraiment. » Alors, elle me montre le télex qu’il lui a envoyé – son analyse du script.

BJH: D’accord.

AL RUDDY: Tout d’abord, personne n’a jamais écrit le script parfait, il y a donc toujours quelque chose que vous pouvez écrire. Je passe donc par là sans chagrin. Mais j’arrive au paragraphe du milieu qui me brûle un trou dans l’œil. « Le principal problème avec cette propriété est qu’en tant qu’athlète féminine, personne n’a mis en œuvre votre cycle menstruel. » Vous n’avez jamais vu personne devenir fou comme moi.

BJH: Ha.

AL RUDDY: Je l’ai jeté sur la putain de table… J’ai dit: «Écoutez, vous dites [CAA agent] Brian Lourd que si jamais je vois Shekhar Kapur près de mon bureau, je le tuerai. Comprenez vous? Ce sera un mort. Je reçois un appel de son agent [Brian Lourd]. Il a dit: « C’est quoi ton problème? » Quel genre de putain de producteur êtes-vous? Vous allez vous éloigner de 1,5 à 2 millions de dollars parce que vous n’aimez pas le réalisateur? » J’ai dit: «Vous savez, Brian, vous vous êtes trompé. Ce n’est pas que je n’aime pas le réalisateur, je comme mon matériel. J’aime cela. Et il ne peut pas faire le film que je veux faire. » Eh bien, j’étais persona non grata au CAA. Depuis environ 5 mois. Ils pensaient que j’étais fou.

BJH: [laugh]

AL RUDDY: Donc j’étais à Sun Valley environ deux mois après ça et ensuite j’étais avec Clint [Eastwood]. Et j’ai dit: « Voulez-vous lire ce script? » Il a dit: « Ouais, ouais. » Puis je le vois le lendemain matin. Il a dit: «Jésus-Christ. C’est un super script, mais c’est un putain de truc. » J’ai dit: «Clint, c’est bien d’avoir un downer ou un rieur – ne sois pas entre les deux.» C’est bon de pleurer et c’est bon de rire. Ne soyez pas désintéressé. »

BJH: C’est merveilleux.

AL RUDDY: C’est ainsi que ce film a été réalisé: CONTRE. TOUT. CHANCES. J’ai gardé l’option en vie; maintenir l’option en vie; maintenir l’option en vie; Parce que je ne le laisserais pas partir. Quand je développe un morceau de matériel (et j’ai développé presque tout ce que j’ai fait), il devient très personnel avec moi, vous savez?

BJH: Sûr.

AL RUDDY: J’ai un script que j’ai depuis 25 ans. Appelé Cry Macho. Et j’étais à une fête d’anniversaire pour moi – avec Arnold et Clint – et Clint dit: «Y a-t-il quelqu’un à cette fête qui n’a jamais eu Cry Macho dans leurs mains? » Je l’ai donné à tout le monde à Hollywood. Et tout le monde se met à rire. Peu importe.

BJH: C’est trop drôle.

AL RUDDY: Si vous croyez… [restarting] ce qui manque aujourd’hui dans l’entreprise est dommage. Aujourd’hui, c’est devenu Comcast et tous les grands réseaux; et le cinéma se meurt lentement. Si vous êtes producteur et que c’est le tiens: VOUS. DOIT. AVOIR. IL. FABRIQUÉ. C’est votre responsabilité. Cependant, vous le faites. Il n’y a pas de moyen facile de le faire. Regardez, si vous êtes Steven Spielberg: bien sûr! Mais pour 90% des producteurs de cette entreprise – et croyez-moi quand je vous dis: je suis de loin l’un des plus performants…[rephrasing] quand je fais quelque chose, je continue de le faire si c’est la dernière chose que j’ai jamais faite. Et je ne m’arrêterai pas. Tu sais?

5. PETIT FAUSS ET GRAND HALSY (1970)

AL RUDDY: Quand j’ai commencé chez Paramount, j’y suis allé parce que j’avais fini Hogan’s Heroes, droite? Et ils pensent que vous êtes un génie. Je veux donc faire ce film sur les courses de motos et j’embauche un écrivain nommé Charles Eastman, qui est l’écrivain le plus sexy d’Hollywood, et surtout connu pour le fait que personne ne possédait un script de Charles Eastman. Il ne vendrait les scripts à personne.

BJH: Attendez, qu’est-ce que cela signifie? Qu’a-t-il fait – licence [his scripts] ou quelque chose?

AL RUDDY: Non, c’était juste un gars; il possédait 3 ou 4 scénarios et ne faisait pas confiance à la plupart des gens. Il voulait en fait diriger tout ce qu’il écrivait, mais personne ne lui accordait de répit.

BJH: Ah d’accord. Je t’ai eu.

AL RUDDY: Je fais donc un marché avec Charlie et il part faire des recherches sur les courses de motos et se rend à Daytona pour la grande finale du film. Bien sûr, il n’y arrive jamais. Il se retrouve au Texas et il est terrifié à l’idée que des gens lui tirent dessus. Des gars avec des camionnettes et des fusils. Et il a son chien policier, Boris, dans le dos. Et Charlie m’appelle et me dit: «Je ne peux pas continuer. L’Amérique fait une dépression nerveuse. » Je m’en souviens – c’était trois semaines avant que John F. Kennedy ne soit abattu. [Charlie said] « Je ne peux pas rester ici, je ne peux pas rester ici, je reviens! » J’ai dit: « Reviens, Charlie, ça va. » Alors maintenant, son agent m’appelle. Il dit: «Al, écoute, Charlie ne peut plus l’écrire. Il ne peut tout simplement pas le casser. » Maintenant, j’avais [already] lui a donné la moitié de son argent du studio: 40 000 $. Et il obtiendrait 40 000 $ à la fin. Alors maintenant, je suis à 40 000 $ sans script. Sur ma première mission!

BJH: Ha!

AL RUDDY: J’ai donc dit à Mike (son agent); J’ai dit: « Vous pouvez dire à Charlie qu’il est hors du film, d’accord? Je comprends que. Mais au moins, venez en tant qu’ami et mettez fin à la relation en tant que copains. » Il a dit: « Tu veux dire ça? » J’ai dit: « Oui, absolument. » Environ une heure plus tard, Charlie appelle [and says] « Oh, je suis tellement content que vous compreniez. » Bien sûr, viens demain. Nous prendrons une tasse de café. Et nous trouverons autre chose que nous pouvons faire. « Oh génial! » Il vient le lendemain matin, donc je vais voir le chef des Affaires commerciales, Art Ryan. J’ai dit: « Art, Charlie va me donner le script dans les prochains jours et j’ai besoin du chèque final de 40 000 $. » Il a dit: « Non, non, nous ne pouvons pas payer pour la finale tant que nous n’aurons pas tous reçu le script. » J’ai dit: «L’art, il a besoin de ce putain d’argent. Donnez-moi un putain de chèque; vous obtiendrez le putain de script. » Il me donne le chèque de 40 000 $ …[cutting himself off] J’aurais pu aller en prison pour ça…

BJH: Oh, mon Dieu…

AL RUDDY: Le lendemain matin, Charlie arrive avec son chien policier. J’ai dit: «Charlie, je sais à quel point tu as essayé. Et je veux que vous ayez cela. » Je retire le chèque de 40 000 $. Je n’oublierai jamais tant que je vivrai. Il dit: « Je ne peux pas supporter ça! » J’ai dit: « J’insiste! » Il portait une veste en velours côtelé beige. Je le pousse dans sa putain de poche. J’ai dit: «Prenez le putain de chèque et partez. Quelque part sur la route, nous nous réunirons pour un autre accord, Charlie. » Il est sorti, il ne savait pas quoi dire. Il est sorti avec son chien policier.

BJH: Incroyable.

AL RUDDY: C’était donc mardi. Samedi, je suis chez moi en train de regarder le football et ma sonnette retentit et ma femme va à la porte. Elle monte à l’étage et dit: «Un gars du nom de Charlie Eastman [is here]. » J’ai dit: « Oh, vraiment? » Alors Charlie entre. Il est dans un imperméable parce qu’il pleut dehors. Sous son bras, il a une enveloppe. Il a dit: « Écoutez, je me sentais tellement coupable – ce que je vous avais fait – ça m’a ouvert et je suis allé à Palm Springs et j’ai écrit le scénario en 4 jours. »

BJH: [laughing]

AL RUDDY: Maintenant, j’ai dit que je ne pouvais pas croire ce qui s’était passé. Je ne pouvais pas le croire! Il me donne ce putain de scénario (qui a été détruit par le réalisateur; il y a une autre histoire); alors j’ai appelé… maintenant, Bob Redford aimait Charlie Eastman, je le savais. Mais il ne fera pas de film à Paramount parce qu’il y a un film qu’ils veulent qu’il fasse (ce qu’il ne fera pas). Il leur doit donc un film. Il est en train de Butch Cassidy à Cuernavaca, au Mexique, d’accord?

BJH: Ouais.

AL RUDDY: [At that time] Je suis juste un nouveau schmuck sur le terrain! Alors je dis à ma secrétaire: appelons… obtenir des informations de Cuernavaca et trouver le meilleur hôtel. Et demandez Bob Redford. Elle dit: « Je suis sûre que Bob Redford se présentera pour le téléphone quand il entendra votre nom. »

BJH: Ha!

AL RUDDY: Alors, elle appelle et dit: «C’est Bob Redford en ligne! C’est Bob Redford! » Je décroche le téléphone et je dis: « Hé, mon nom est Al Ruddy, à Paramount. J’ai un scénario de Charles Eastman. » Il a dit: «J’aime Charlie… hé, écoutez: pourquoi ne m’envoyez-vous pas le script? Je peux le lire ici. » J’ai dit: « Le liriez-vous si j’arrangeais moi-même le scénario? » Vous voulez venir ici à Cuernavaca pour me faire lire le script? J’ai dit: « Ouais, si tu le lis tout de suite. » Il dit: « Eh bien, quand voulez-vous descendre? » J’ai dit: « Demain. »

BJH: Demain? C’est génial.

AL RUDDY: Il a dit: « D’accord, descendez demain, nous allons dîner et ensuite je le lirai le matin. » Je vais à Mexico, je conduis 150 miles sur cette putain de route folle vers cette petite ville, juste au moment où Paul Newman et George Roy Hill sortent de là. Alors je serre la main de Bob, nous partons et nous dînons. Il a dit: « Je vais lire le script au petit déjeuner. » J’ai dit: « D’accord. » Je le rencontre à l’heure du petit déjeuner et il dit: « c’est l’un des meilleurs scénarios que j’ai jamais eu. Je ferai le film. »

BJH: Sensationnel.

AL RUDDY: J’ai eu mon premier putain de film dans un studio! J’aurais pu aller en prison pour le reste de ma vie – j’ai menti entre mes dents. J’ai obtenu Bob Redford, qui sort de Butch Cassidy, et a fait la putain de chose. Maintenant, vous voulez savoir comment les films sont réalisés? CetteComment les films sont réalisés. Vous ferez très, très rarement ce que j’appellerais un «chemin linéaire» vers la production. Cela ne se produit tout simplement pas de cette façon.



6. LA COUR LA PLUS LONGUE (1974)

AL RUDDY: Maintenant: ma dernière histoire… j’ai fait un film intitulé La plus longue cour avec Burt Reynolds. Frankie Yablans est maintenant le chef du studio et il pense que Burt Reynolds est un clown parce qu’il a fait ce tournage dans Cosmo magazine où il avait la main sur ses putains de soldats.

BJH: Ha!

AL RUDDY: [Yablans said] « Je ne crois pas en ce film! Je ne veux pas le faire! » Mais nous avons déjà commencé – nous construisons le stade de football de la prison. Maintenant, j’essaie de le rappeler, mais il est parti pour Milwaukee. Je dis à ma secrétaire: emmenez-moi immédiatement à Milwaukee. Elle a dit: «Vous ne pouvez plus voler vers Milwaukee ce soir. Je peux vous emmener à Chicago et ensuite vous pouvez prendre le vol de 7 heures du matin pour Milwaukee le matin. » J’ai dit: « D’accord, réservez-moi. »

BJH: Agréable.

AL RUDDY: Avant d’aller à Chicago, j’ai appelé le chef de la production physique: Jack Ballard, au studio. J’ai dit: «Je veux que vous continuiez la construction de mon stade.» J’ai dit: « Paramount me doit beaucoup d’argent pour Le parrain, Je vais financer le bâtiment. » Et Jack dit: « Les producteurs ne financent pas leurs putains de films … pourquoi fais-tu ça? » J’ai dit: « Jack, je vais faire faire ce putain de film. Continuez donc à construire le putain de décor. » D’accord. Ensuite j’ai appelé j’ai appelé [financier] Jon Hayman à Londres. J’ai dit: «John, j’ai besoin d’une sorte d’accord fiscal sur La plus longue cour. » Il a dit: « Qu’est-ce La plus longue cour? » J’ai dit: « Qu’est-ce que tu fous La plus longue cour est? »

BJH: [laughs]

AL RUDDY: Je vous donne 33% pour un investissement de 25%. [He said] « D’accord, de combien avez-vous besoin? » J’ai dit: j’ai besoin de 3 millions de dollars. « D’accord, vous l’avez. » Je reçois Milwaukee, je vais à l’hôtel Pfister. Appelez Frank [Yablans], à l’étage dans sa chambre. [nasal voice] « Hé gamin, comment vas-tu? » Bla bla bla bla bla. J’ai dit: « Frank, je suis dans le putain de lobby. Je veux te parler. » Il a dit: Ruddy, je sais comment tu parles, mais je te le dis tout de suite, je suis ne pas faire le putain de film. J’ai dit: « Dans quelle pièce êtes-vous? » Je monte dans sa chambre. J’ai dit: « Frank, tu vas débrancher un film dans lequel tu as investi La plus longue cour: [director] Frais de Bob Aldrich, frais de Burt Reynolds, frais d’écriture et frais d’Al Ruddy. Cela représente 3,5 à 4 millions de dollars. » Il a dit: « Je préfère perdre 3,5-4 [million] que d’avoir un putain de mauvais film. » J’ai dit: «Eh bien, cela semble intelligent! Et maintenant, j’ai John Hayman à Londres qui va en monter 3. Alors maintenant, vous n’avez qu’un million et demi exposé. Maintenant, vous obtenez un film pour presque rien. » Vous avez John Hayman pour 3 millions de dollars? J’ai dit: « Ouais. » Il appelle John à Londres et dit: « Vous avez donné à Ruddy 3 millions de dollars? » John dit: oui, nous avons un accord. Frank se tourne vers moi et dit: « Va faire ce putain de film. »

En 1973, The Longest Yard a été abattu sur place à la prison d’État de Géorgie à Reidsville, en Géorgie.

AL RUDDY: Quand [production is] sur le directeur obtient deux coupes. [Director] Bob [Aldrich] aimait aller à Houston pour la première coupe et Dallas pour la deuxième coupe. Alors maintenant, nous allons à Houston – moi, Burt et Bob. Et le public applaudit à la fin. Mais nous revenons en arrière et j’ai dit: «Bob, le film est encore trop long: il fait 2 heures et 12 minutes. Pourquoi devons-nous toujours être dans le putain de groupe? » Eh bien, pour les fans de football! J’ai dit: « Si nous faisons ce film pour les fans de football, nous sommes foutus! »

BJH: Haha.

AL RUDDY: Ce film doit être destiné au grand public, y compris aux fans de football. D’accord, nous allons à Dallas la semaine prochaine: il prend 3 minutes pour me rendre heureux. Et il y a aussi des cris à la fin. Nous revenons en arrière et j’ai dit: « Eh bien, ce n’est toujours pas aussi court que je le voudrais. » Quel est votre problème, de toute façon? Maintenant, quand je suis rentré au bureau, j’ai renvoyé son rédacteur en chef et Bob – qui ressemblait à Woody Hayes, qui mesurait environ 6 pieds 5 pouces et pesait environ 290 – est venu passer la porte. [He said] « Je ne sais pas si je devrais te frapper ou appeler mon avocat. » J’ai dit: « Appelez votre avocat, par tous les moyens! »

BJH: Haha.

AL RUDDY: « Vous avez eu vos deux coupes. » J’ai ma coupe, Bob. Je suis désolé. Le producteur obtient une coupe. Il a claqué la porte si fort que les charnières se sont presque détachées. J’ai donc 2 éditeurs avec lesquels j’ai travaillé. Une femme (Edie) et Alan. Et j’ai travaillé dessus pendant 2 semaines. Je l’ai descendu dans ma coupe. Dont j’ai pris 13 minutes.

BJH: D’accord.

AL RUDDY: Alors maintenant, j’appelle Bob. Vous ne comprenez pas comment j’avais adoré cet homme. J’ai dit: «Bob, je veux que tu viennes voir ce que j’ai fait, maintenant. Au studio. Pouvez-vous l’exécuter demain matin, juste nous deux? » Quelle heure? « 10 heures. » 10 heures, il arrive, il y a ce petit théâtre en bas. Juste lui et moi. Nous sommes là-dedans et avant de commencer, je dis: « Bob, je peux avoir ta montre? » Pourquoi voulez-vous ma montre? J’ai dit, « [at the end] Je veux que tu me dises combien de temps j’ai pris, sans regarder? » Ah. Facile. Jette la montre sur le côté et dit: allons-y, allons-y. Dirige le film et à la fin, il dit: «Quoi? Tu veux une putain de médaille? Vous avez donc coupé 3 minutes aussi! » J’ai dit: « Bob, j’ai pris 13 minutes. »

BJH: [laughs]

AL RUDDY: Il a flippé. Il est allé à l’arrière; mettre chaque bobine sur bobine; et a tourné le tout … il parcourt les 10 rouleaux. Il ne pouvait pas croire ce que j’avais fait. Et il était en colère. Il a dit: « D’accord, tu es génial. C’est ce que tu veux que je te dise? Il sort en colère. Vers le lendemain – c’est un signe de qui était ce type – il dit: «Écoute, Ruddy. Cela ne me dérange pas de perdre un bon argument. Tu avais raison. Je suis fier du travail que vous avez fait. Chaque fois que tu as besoin de moi pour quoi que ce soit, gamin, tu m’as. Savez-vous ce que cela a signifié pour moi dans ma vie? Il venait d’un des plus grands cinéastes. Mais cela n’indiquait qu’une chose: si c’est la vôtre et que vous y croyez; dis-le! N’ayez pas peur. S’ils ne veulent pas faire votre film, fais un autre putain de film. Je m’en fiche, tu sais?

BJH: Ouais.

AL RUDDY: Alors, comment ce film a-t-il été réalisé? Contre. Tout. Chances. C’est presque n’a pas se faire environ 20 fois.

7. Réflexions (AKA Adventures in the Screen Trade, Ruddy-style)

AL RUDDY: Vous savez quoi? La folie dans cette entreprise ne changera jamais. Je me fiche de savoir si son DVD, ou ceci et cela et les écrans de cinéma, les téléviseurs; téléphones; ça n’a pas d’importance. Il y a tellement de fous dans ce métier. Qui était-ce qui a dit: rappelez-vous simplement que vous marchez dans les couloirs sacrés — c’était Bill Goldman: “personne ne sait rien.” Rappelez-vous: personne dans [this business] sait de quoi il s’agit.

BJH: [laughs]

AL RUDDY: Pensez aux films dont nous avons parlé – cela vous montre juste: COMMENT. FAIRE. FILMS. OBTENIR FAIT? Il n’y a aucune logique. Il s’agit de moments dans le temps. Vous pouvez avoir le plus grand scénario occidental du monde, ou le plus grand scénario de Noël; et s’ils ont un autre scénario de Noël, personne dans l’entreprise ne l’achètera. Personne. Quelqu’un a un western… et c’est comme ça, Blake.

BJH: Oui.

AL RUDDY: Le fait est que… pour ce que vous faites: je pense Comment cela s’est-il fait? ne devrait pas être seulement pour ceux qui sont perdants. Tout le processus de création, puis l’humour qui se cache derrière, et la… chance derrière c’est si… J’ai toujours dit, chaque fois que je commence un film, que je vais écrire un livre sur ce film. Chaque film que j’ai jamais fait était presque là; était le chaos; se battait.

BJH: C’est pourquoi j’aime faire ce genre d’histoires.

AL RUDDY: Personne dans cette entreprise – y compris Steven Spielberg – n’a pas fait un ou deux films qui n’ont pas fonctionné. Et c’est la vérité. Si vous vous demandez si ça va réussir ou non, sortez de cette putain d’affaire. Sortez de l’entreprise. Regardez: je ne suis pas un putain de génie. Je ne suis pas le seul gars à avoir fait ça. Il y a des gars qui l’ont fait mieux que moi et pire que moi. Mais je sais une chose: si vous ne supportez pas la chaleur, sortez de la putain de cuisine. Il est de votre responsabilité de faire votre travail à tout prix. À tout prix. Il n’y a aucun moyen de vivre un bon milieu dans mon entreprise. Dans le monde dans lequel nous sommes. Vous le faites ou vous ne le faites pas… mais le fait est que le processus de réalisation de la façon dont les choses se font est tellement intrigant que je jure devant Dieu: le prochain film que je faire, je vais tenir un journal dessus et quand j’aurai fini, je vais t’appeler et te le donner. Je jure devant Dieu!

BJH: je voudrais amour cette. Je vous en prie.

