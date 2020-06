Aladdin: Comment Robin Williams & # 039; Son Zak utilise un film pour enseigner à son enfant

Zak Williams, fils de feu Robin Williams, utilise l’un des films les plus aimés de son père dans Aladdin (1992) pour enseigner à son propre fils, McLaurin « Mickey » Clement, le succès de son grand-père Aladdin a engendré de nombreuses suites animées et séries télévisées. Disney a sorti un remake d’action en direct en 2019 avec Will Smith dans le rôle de Génie. Zak a parlé à People de l’apprentissage de Mickey sur Robin qui est à travers le film d’animation. « Sa mère [Olivia June] et j’ai certainement réfléchi à la façon dont nous voulons introduire le grand-père de mon fils, mon père, dans sa vie « , a déclaré Zak. » Certainement à travers ses films et les dessins animés auxquels il a participé est un excellent moyen. Mon fils, Mickey, pointe un cel que nous avons dans sa chambre de mon père qui a le génie de Aladdin. « Robin a fourni la voix du génie dans les premier et troisième films. Zak a déclaré qu’il prévoyait de continuer à exposer Mickey à davantage de travail de Robin pour mieux le connaître.

Comment Zak utilise Aladdin pour révéler l’héritage de Robin à son fils

« Il a une collection de photos et de cels d’animation dans toute notre maison qu’il voit quotidiennement », a déclaré Zak. « Je pense que c’est d’être attentif et de présenter lentement les éléments et les histoires à son sujet. Nous espérons que nous pourrons célébrer les éléments positifs et ses œuvres et films de manière à ce qu’il puisse être apprécié et reconnu à la fois comme artiste, mais aussi comme un père de famille, parent et grand-père de mon fils. L’essentiel serait donc de le présenter lentement et de manière significative. Profitant de l’occasion pour partager des histoires et ses valeurs d’une manière qui, nous l’espérons, pourra être appréciée et incarnée. » Depuis le suicide de Robin en 2014, Zak est devenu un défenseur de la santé mentale siégeant au conseil consultatif d’un nouveau programme de santé mentale, Inséparable. Si vous ou quelqu’un que vous connaissez envisagez de vous suicider, veuillez contacter la Ligne de vie nationale pour la prévention du suicide au 1-800-273-TALK (8255), envoyez « STRENGTH » à la ligne de texte de crise au 741-741 ou rendez-vous sur suicidepreventionlifeline.org.

