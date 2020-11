Mikel Arteta pense que Mohamed Elneny est désormais respecté, Ian Wright l’applaudit – .

Le patron d’Arsenal, Mikel Arteta, a déclaré à Football.Londres qu’il pensait que Mohamed Elneny était « formidable » contre Manchester United aujourd’hui.

Les Gunners ont fait le déplacement à Manchester à la recherche d’un meilleur résultat que leur dernier voyage, après avoir perdu 1-0 contre Manchester City lors de leur dernier voyage dans le Nord-Ouest.

Arsenal était la meilleure équipe du début à la fin et a remporté un match d’ouverture mérité en seconde période lorsque Paul Pogba a fait trébucher Hector Bellerin dans la surface de réparation.

Pronostics Champions League 20/21

mariée

721665

Pronostics Champions League 20/21

/static/uploads/2020/10/669362_t_1603915206.jpg

669362

centre

Pierre-Emerick Aubameyang est intervenu pour marquer depuis le point de penalty, et Arsenal a tenu bon pour ramener les trois points au nord de Londres.

Un certain nombre de joueurs ont joué pour Arsenal aujourd’hui, y compris la nouvelle recrue Thomas Partey, mais son partenaire de milieu de terrain était également exceptionnel.

Mohamed Elneny est peut-être devenu un homme oublié sous Unai Emery, passant la saison dernière en prêt à Besiktas, mais il est devenu l’homme d’Arteta pour la grande occasion.

L’Égyptien a joué dans un certain nombre de grands matchs depuis son retour à Arsenal, et a fourni une réelle énergie et une capacité pressante dans la victoire d’aujourd’hui.

Photo de David Price / Arsenal FC via Getty Images

Maintenant, Arteta a suggéré qu’Elneny crée «une atmosphère» avec son énergie et sa positivité, et était «formidable» contre United.

Arteta a ajouté qu’Elneny était admirée à Arsenal et qu’elle était maintenant respectée en tant que footballeur ayant déjà été écarté par Emery, tandis que l’ex-star des Gunners, Ian Wright, s’est rendu sur Twitter pour applaudir la présentation exceptionnelle d’Elneny.

« Absolument. Ce que Mo transmet à l’équipe en particulier », a déclaré Arteta. «Il a cette énergie en tant que personne, il crée cette atmosphère. Je pensais que nous avions besoin de cette énergie et de ce sentiment positif aujourd’hui. J’ai pensé qu’il était formidable.

«Avec Mo, nous connaissons ses qualités en tant que personne et ce qu’il apporte à l’équipe. J’aime les joueurs qui n’ont aucun ego qui jouent pour l’équipe et qui veulent contribuer que ce soit une minute ou 96 minutes, ou simplement en étant là et en contribuant à notre culture. Mo est une personne admirée parmi tout le monde au club de football et je pense que maintenant est respecté en tant que footballeur, ce que j’ai toujours cru qu’il devait être », a-t-il ajouté.

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Mohamed Naser Elsayed Elneny !!!! @ Lenny Y – Ian Wright (@ IanWright0) 1 novembre 2020

Photo de Stuart MacFarlane / Arsenal FC via Getty Images

Dans d’autres nouvelles, l’agent de Lucas Alario affirme que Tottenham le voulait

Partager : Tweet