Le producteur de Dark and the Wicked parle de rendre l’horreur personnelle

Dans cet épisode, Jason discute avec Adrienne Biddle, producteur de Les ténèbres et les méchants, qui sort le 6 novembre. Biddle est un fondateur avec scénariste / réalisateur Bryan Bertino des images ininterrompues. Les ténèbres et les méchants suit deux frères et sœurs qui sont rappelés à la ferme familiale pour attendre l’inévitabilité de la mort de leur père. Ce qui semble initialement être un rituel intemporel de perte et de souvenir se révèle être quelque chose de très différent.

Dans une ferme isolée, un homme meurt lentement. Clouée au lit et se battant pendant ses derniers respirations, sa femme succombe lentement à un chagrin accablant. Pour aider leur mère et dire au revoir à leur père, les frères et sœurs Louise (Marin Irlande) et Michael (Michael Abbott Jr.) retournent dans leur ferme familiale. Il ne leur faut pas longtemps pour voir que quelque chose ne va pas avec maman, cependant – quelque chose de plus que son lourd chagrin. Peu à peu, alors que leur propre chagrin monte, Louise et Michael commencent à souffrir d’une obscurité semblable à celle de leur mère, marquée par des cauchemars éveillés et un sentiment croissant que quelque chose de mal prend le dessus sur leur famille.

Biddle a parlé de la façon dont elle avait choisi le projet et de sa concentration sur le personnel dans l’horreur – le chagrin qui interrompt nos vies et le désordre que nous ignorons tous – et comme quelque chose d’un roman de Stephen King, dans cette douleur marche quelque chose de surnaturel.

RLJE Films sortira le film d’horreur Les ténèbres et les méchants en salles, en numérique et à la demande le 6 novembre 2020.

Jason Henderson est l’hôte de la Château de l’horreur et Podcasts Castle Talk, l’éditeur de la série « Castle of Horror Anthology ». Il est l’auteur de Quête du Nautilus: le jeune capitaine Nemo de Macmillan Children’s Books. Sa nouvelle série d’horreur « Surf Mystic », sous le pseudonyme de Peyton Douglas, a fait ses débuts avec le roman Nuit de l’homme aux livres cet été.

