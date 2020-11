auteur et correspondant étranger vétéran décède à 74 ans

Le journaliste et auteur Robert Fisk est décédé à l’âge de 74 ans, le correspondant étranger britannique est décédé à son domicile de Dublin après avoir été victime d’un accident vasculaire cérébral présumé.Selon l’Irish Independent, il a été admis à l’hôpital St Vincent après une maladie et est décédé peu de temps après. Sa carrière dans le journalisme a commencé par un bref passage au Sunday Express de Londres, avant de passer au Times.Il a rendu compte d’Irlande du Nord sur les troubles, avant de déménager au Portugal puis à Beyrouth au Liban, d’où il A opéré en tant que correspondant au Moyen-Orient pour le journal télévisé, il a notamment couvert la guerre civile libanaise, l’invasion russe de l’Afghanistan, la révolution iranienne, la guerre Iran-Ira et la guerre du Golfe. Années indépendantes Fisk a également couvert les guerres de guerre menées par les États-Unis en Afghanistan et en Irak et était un fervent critique de la stratégie américaine dans la région. Il a également été l’un des rares journalistes occidentaux à avoir interviewé Oussama Ben Laden, ce qu’il a fait à trois reprises dans les années 1990. En 1989, Fisk a rejoint le journal Independent à Londres après une dispute avec le Times, propriété de Murdoch. Il a été régulièrement publié par la plateforme jusqu’à sa mort et a reçu sept fois de nombreux prix de journalisme britanniques et internationaux, dont le Press Awards Foreign Reporter of the Year. En plus de ses rapports détaillés, Fisk était un auteur prolifique, ayant publié six livres, dont le très acclamé par la critique The Great War for Civilization: The Conquest of the Middle East in 2005, il prévoyait son retour au Moyen-Orient ces derniers jours, c’est compris.

