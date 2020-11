Microsoft prépare la prise en charge du streaming d’applications Win32 pour Windows 10X

Microsoft travaille sur un nouveau modèle appelé «Cloud PC» qui proposera Windows 10 et des applications de productivité via un abonnement. Bien que le Cloud PC soit destiné aux entreprises et aux entreprises, nous avons suffisamment de raisons de croire que Microsoft utilisera Cloud PC ou une technologie similaire pour exécuter des applications Win32 dans Windows 10X.

Le service « Cloud PC » a été repéré pour la première fois dans une offre d’emploi LinkedIn, qui a confirmé que l’intention à long terme de l’entreprise est de faire de Windows un service. Ce sera un service payant avec Windows, Office 365 et d’autres applications de productivité cloud.

Le géant du logiciel a l’intention de déployer son Cloud PC au printemps 2021 lorsque Microsoft devrait annoncer Windows 10X pour les PC à écran unique.

Cette nouvelle technologie Cloud PC est construite sur Windows Virtual Desktop et utilise Azure pour offrir une expérience Windows 10 gérée aux entreprises.

Plus tôt dans la journée, une fuite a révélé que Microsoft avait activement commencé à développer le service Cloud PC pour Windows. Selon la fuite, le service Cloud PC sera proposé dans trois configurations:

2 processeurs virtuels, 4 Go de RAM et 96 Go de SSD.

2 processeurs virtuels, 8 Go de RAM et 96 Go de SSD.

3 processeurs virtuels, 8 Go de RAM et 40 Go de SSD.

Notamment, des sources familières avec le développement pensent que Microsoft prévoit également d’utiliser Cloud PC ou une technologie similaire pour activer la prise en charge de Win32 dans Windows 10X

Comme nous l’avons signalé le mois dernier, Windows 10X sera finalisé sans les applications de bureau en décembre, mais le système d’exploitation prendra en charge la diffusion d’applications Win32 via un service basé sur Azure.

Cette technologie pourrait jouer un rôle important sur le marché des entreprises pour Windows 10X.

Windows 10X était à l’origine censé être lancé avec une technologie connue sous le nom de « VAIL », mais des rapports ont révélé que Microsoft avait retardé la solution native pour les applications Win32 jusqu’en 2022. En conséquence, les utilisateurs seront bloqués à l’aide des applications UWP et PWA, ce qui pourrait limiter la convivialité. du système d’exploitation.