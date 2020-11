Le chef de l’espace russe conteste les plans d’atterrissage sur la lune Artemis de la NASA

Le chef de l’agence spatiale russe a critiqué les projets de retour de la NASA sur la lune comme étant « trop ​​centrés sur les États-Unis » alors que les chefs de sept agences spatiales se sont réunis virtuellement au 71e Congrès international d’astronautique.

S’exprimant lors d’un panel de responsables d’agences le 12 octobre, Dmitry Rogozin, directeur général de Roscosmos, a déclaré qu’il était probable que l’agence participerait à grande échelle à un aspect des plans lunaires de la NASA.

« À notre avis, la passerelle lunaire dans sa forme actuelle est trop centrée sur les États-Unis », a déclaré Rogozin lors de la réunion virtuelle, par l’intermédiaire d’un interprète. La passerelle est une station spatiale en orbite lunaire conçue comme un avant-poste pour les visites de la surface lunaire par les astronautes.

Cependant, Rogozin n’a pas complètement fermé la porte de la passerelle, exprimant l’espoir que la conception d’un module d’accueil permette des visites. « Si la Russie construit son propre système de transport spatial, nous devons avoir la possibilité de nous amarrer » à la porte d’entrée, a-t-il déclaré. La Russie travaille sur un futur système de nouvelle génération nommé Orel pour les missions avec équipage.

Le chef de Roscosmos a également noté dans ses commentaires que le Nauka, ou module de laboratoire polyvalent russe, qui doit être lancé en avril 2021, verra un hub multi-dock intégré dans le segment russe de la Station spatiale internationale (ISS). Roscosmos a déjà parlé de créer sa propre station spatiale indépendante avec ses nouveaux modules après la fin du projet ISS.

Rogozine a ajouté lors d’une conférence de presse à l’issue de la table ronde que l’ISS offrait une bonne base de principes de coopération internationale.

L’administrateur de la NASA, Jim Bridenstine, a déclaré lors de la même conférence de presse que la passerelle utilise le même accord intergouvernemental établi pour l’ISS.

Rogozin a une histoire de commentaires négatifs envers les initiatives spatiales américaines. Il avait auparavant rejeté les accords d’Artémis – une proposition de la NASA visant à établir des principes communs pour l’exploration lunaire et l’exploitation potentielle de ses ressources – par le biais de son maintenant supprimé Compte Twitter.

En 2014, alors qu’il était vice-Premier ministre russe, Rogozine a réagi contre les sanctions imposées par les États-Unis en réponse à l’invasion de l’Ukraine par la Russie en suggérant que les États-Unis envoient leurs astronautes vers l’ISS à l’aide d’un trampoline. À l’époque, le Soyouz russe était le seul moyen d’atteindre l’ISS.

Ce commentaire a été répondu six ans plus tard par Elon Musk, qui a déclaré que «le trampoline fonctionne! suite au lancement de la première mission avec équipage de SpaceX en mai, le vol d’essai Demo-2, vers l’ISS.

Rogozin a réagi à la mission Demo-2 avec un long éditorial de juin, dans lequel il a exprimé des sentiments mitigés.

À l’inverse, Rogozin a été chaleureux dans ses propos envers la Chine. « Je voudrais mentionner [the] des relations particulièrement ouvertes et amicales avec la Chine et l’Administration spatiale nationale chinoise et son chef, M. Zhang Kejian », a déclaré Rogozin, ajoutant« nous pensons qu’il y a plus à venir dans ces relations ».

L’administrateur de la NASA Jim Bridenstine (à gauche) et le directeur général de Roscosmos Dmitri Rogozin se serrent la main à l’hôtel Cosmonaut à Baïkonour, au Kazakhstan, le 10 octobre 2018. (Crédit d’image: Bill Ingalls / NASA)

L’année dernière, les deux parties ont convenu de créer un centre de données conjoint pour l’exploration lunaire et spatiale lointaine, ainsi qu’une collaboration sur le vaisseau spatial russe Luna 26 et la mission d’atterrissage du pôle sud lunaire Chang’e 7 en Chine.

La Chine élabore un plan pour établir une base lunaire robotique, nommée International Lunar Research Station (ILRS), et recherche des partenaires. L’ILRS doit être construit selon un calendrier similaire à celui du programme Artemis avec équipage de la NASA. La Chine cherchera à suivre cela avec un projet lunaire avec équipage et développe à la fois un nouveau lanceur et un nouveau vaisseau spatial avec équipage capable de telles missions.

Pendant ce temps, la Russie entraîne quatre astronautes indiens au centre de formation des cosmonautes de Gagarine près de Moscou pour soutenir le projet indien de Gaganyaan avec équipage. Les futurs astronautes sont arrivés en février et devraient terminer leur formation à l’installation au début de 2021.

Le projet Gaganyaan de l’Organisation indienne de recherche spatiale (ISRO) vise à envoyer des astronautes dans l’espace avant le 75e anniversaire de l’indépendance de l’Inde en 2022.

