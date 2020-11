State of Origin, la LNR enquêtera sur le coup de tête de Boyd Cordner

La LNR ouvrira une enquête sur la décision du personnel médical de NSW de permettre à Boyd Cordner de revenir sur le terrain après avoir subi un autre coup à la tête inquiétant lors de l’ouverture de l’état d’origine de mercredi à Adélaïde.

Le Sydney Morning Herald rapporte que la LNR est sur le point d’émettre un « veuillez expliquer » aux Blues après que leur skipper soit tombé lorsque sa tête a pris contact avec le coude de Felise Kaufusi dans la première moitié de la victoire des Maroons 18-14.

Alors que Cordner était amené hors du terrain visiblement bancal sur ses jambes, il y avait une inquiétude palpable autour d’Adelaide Oval. Pourtant, 15 minutes plus tard, Cordner est revenu après avoir passé une évaluation de blessure à la tête.

L’incident a provoqué une réaction généralisée à la suite de Game One – compte tenu de l’expérience torride de Cordner avec la commotion cérébrale – la LNR annonçant maintenant qu’elle ouvrira une enquête sur la question.

Boyd Cordner des Blues est assisté par un entraîneur après un coup à la tête (Getty)

« Nous allons enquêter parce que nous ne ferons jamais de compromis sur le bien-être des joueurs, c’est primordial », a déclaré le président de la commission ARL Peter V’landys au Sydney Morning Herald.

« Il n’y a rien qui lui fasse concurrence. »

Le joueur de 28 ans a eu des antécédents bien documentés de blessures à la tête tout au long de sa carrière et a pris du temps hors de la saison régulière cette année après avoir subi une vague de commotions cérébrales.

L’entraîneur de NSW, Brad Fittler, a eu une réaction brève aux questions des médias lors de sa conférence de presse d’après-match sur la décision de renvoyer Cordner.

« Il y a des protocoles et nous nous en tiendrons aux protocoles », a-t-il dit.

Fittler a été interrogé à nouveau sur ses pensées quand il a vu Cordner vacillant sur ses pieds.

« Mate, je suis l’entraîneur », a-t-il dit. « Il y a des protocoles, et nous suivrons les protocoles. »

S’adressant au Sydney Morning Herald, le médecin de l’équipe NSW Nathan Gibbs a également défendu l’appel.

« Boyd a eu un coup de tête lors d’un plaquage lorsqu’il a attrapé le coude ou la hanche des joueurs et a terminé le plaquage correctement et s’est relevé pour se remettre en position, mais a trébuché », a déclaré Gibbs. «Cela peut être un signe de commotion cérébrale, alors il a été immédiatement emmené par le formateur pour une HIA. Il a passé ses questions d’orientation immédiatement et a passé son HIA sans problème, donc je n’ai pas pu confirmer un diagnostic de commotion cérébrale.

« Il est revenu et a joué le reste du match en courant et en plaçant fermement sans aucun problème et il s’est senti bien après le match en faisant sa conférence de presse d’après-match sans problème et, en le vérifiant aujourd’hui, il est bon aussi. Donc, pas de définitif. diagnostic de commotion cérébrale.

« Mais, certainement dans une perspective plus large, il devient plus souvent sujet aux coups de tête et aux évaluations HIA, donc c’est plus son souci pour lui. »