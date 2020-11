Microsoft confirme l’écran bleu de Windows 10 et les bogues de redémarrage forcé

in

Quelques semaines à peine après que Microsoft a déployé sa dernière version 20H2 de Windows 10, la société a émis deux avertissements distincts et recommande aux utilisateurs de revenir à la version précédente de Windows s’ils obtiennent une erreur d’écran bleu de la mort ou un avertissement de redémarrage forcé après la connexion. .

Cette décision intervient après que les utilisateurs ont signalé que les mises à jour récentes de Windows 10 étaient à l’origine des infâmes erreurs de l’écran bleu de la mort (BSOD). Après avoir analysé les commentaires des premiers utilisateurs, Microsoft a identifié deux problèmes dans Windows 10 version 2004 et version 20H2.

Dans un document de support, Microsoft a noté qu’un problème de compatibilité avec la mise à jour des fonctionnalités de Windows 10 entraînerait une erreur d’écran bleu de la mort avec le code d’erreur suivant:

DRIVER_VERIFIER_DMA_VIOLATION (e6) Une opération DMA illégale a été tentée par un pilote en cours de vérification

Microsoft et Intel ont trouvé des problèmes de compatibilité avec certains disques SSD (Solid State Disk) NVMe. La société a déjà appliqué une suspension de compatibilité pour bloquer la mise à niveau sur les systèmes affectés.

Les installations forcées semblent être à l’origine des erreurs « Écran bleu de la mort » et d’autres problèmes tels que des boucles de redémarrage du système sans fin ou des gels de performances du système.

Si vous avez un appareil sur lequel la mise à jour n’est pas disponible via les paramètres, il peut être préférable d’éviter l’outil de création de média et les programmes similaires pour le moment. Si vous êtes toujours préoccupé par les mises à jour, vous pouvez toujours désactiver les mises à jour automatiques dans Windows 10 et attendre que Microsoft ait résolu les problèmes.

Vous devrez désinstaller manuellement la mise à jour et revenir à la version précédente de Windows si vous avez déjà mis à niveau l’appareil et que vous obtenez maintenant des erreurs d’écran bleu.

Bug de redémarrage forcé

Dans un document de support distinct, Microsoft a reconnu un autre bogue dans lequel Windows 10 vous demandait au hasard de vous déconnecter et de redémarrer de force certains systèmes en raison d’un problème avec deux fonctionnalités: le processus de l’autorité de sécurité locale et le composant logiciel enfichable MMC.

Si vous êtes concerné, vous recevrez un message vous demandant de redémarrer le PC. Le message réapparaîtra même après avoir suivi les étapes et redémarré l’appareil ou déconnecté de votre compte Microsoft.

Microsoft affirme que le problème est principalement rencontré lorsque les utilisateurs essaient d’accéder à la page de l’application des paramètres des options de connexion. Microsoft a déjà appliqué une suspension de compatibilité sur les appareils concernés, mais vous devrez supprimer manuellement la mise à jour si votre appareil est affecté.

Bien sûr, ce n’est pas la première fois qu’une mise à jour de Windows 10 rencontre des problèmes. La semaine dernière seulement, Microsoft a reconnu et corrigé le bogue de l’écran noir dans Windows 10. Dans le même temps, la société a admis que la perte de données du navigateur ne serait pas corrigée de sitôt.

