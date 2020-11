La pluie de météores Tauride de 2020 culmine bientôt. Voici à quoi s’attendre.

Si le ciel est dégagé au cours de la semaine à venir, assurez-vous de prendre quelques instants pour regarder vers le haut. Vous pourriez avoir de la chance et apercevoir un météore d’une brillance spectaculaire – un météore tauride.

Alors que la plupart des pluies de météores sont visiblement actives pendant environ une semaine, les Taurides ont peut-être la plus longue durée de visibilité globale. Les météores de ce ruisseau particulier commencent à apparaître dans notre ciel nocturne vers le 21 octobre et se poursuivront jusqu’au 27 novembre ou vers le 27 novembre. Le 5 novembre au 12 novembre est traditionnellement le moment où ces météores lents et majestueux sont à leur meilleur.

Malheureusement, en 2020, cet affichage a – jusqu’à présent – été sérieusement entravé par la présence d’une lune brillante. La lune est devenue pleine la nuit d’Halloween (la soi-disant «lune bleue»). Cette nuit-là, un clair de lune brillant a inondé le ciel une grande partie de la nuit et a étouffé tous les météores sauf les plus brillants. Par la suite, cependant, la lune s’est couchée plus tard dans la soirée et a lentement diminué de luminosité. Le dernier quart arrive le dimanche 8 novembre et par la suite, la lune sera un croissant progressivement aminci.

Moonrise le 5 novembre arrive vers 20h30 heure locale. Mais à chaque nuit qui passe, la lune se lèvera en moyenne environ 68 minutes plus tard et la fenêtre des heures de ciel sombre (avant le lever de la lune) s’ouvre un peu plus large. Les heures de nuit du 11 novembre au matin du 12 novembre sont probablement la meilleure nuit pour regarder la pluie de météores taurides, car la lune – alors un mince croissant décroissant – ne se lèvera pas avant environ 3 h 15, laissant environ 9 heures de ciel sombre et sans lune pour ceux qui recherchent des Taurides.

Chaque soir, jusqu’à ce que la lune se lève au-dessus de l’horizon, environ 10 à 15 météores peuvent apparaître par heure. Ils sont souvent orange jaunâtre et, à mesure que les météores vont, semblent se déplacer assez lentement. Leur nom vient de la façon dont ils semblent rayonner de la constellation du Taureau, le taureau, qui se trouve bas à l’est quelques heures après le coucher du soleil et est presque directement au-dessus de la tête vers 1h30 du matin.

L’astrophotographe Jeff Berkes a pris cette photo d’un météore tauride d’Assateague Island National Seashore le long de la côte est du Maryland le 5 novembre 2016. (Crédit d’image: Jeff Berkes Photography)

Les météores – communément appelés «étoiles filantes» – sont générés lorsque des débris pénètrent et brûlent dans l’atmosphère terrestre. Dans le cas des Taurides, ils sont attribués aux débris laissés par la comète d’Encke, ou peut-être par une comète beaucoup plus grande qui, en se désintégrant, a laissé Encke et beaucoup d’autres décombres dans son sillage.

Et en effet, le flux de débris Taurid contient des fragments nettement plus gros que ceux répandus par d’autres comètes, c’est pourquoi ce flux de météores délivre parfois quelques météores inhabituellement brillants appelés «boules de feu». Encke a la période orbitale connue la plus courte pour une comète, ne prenant que 3,3 ans pour faire un voyage complet autour du soleil.

Deux flux pour le prix d’un

Les Taurides sont en fait divisés en Taurides du Nord et Taurides du Sud. Ceci est un exemple de ce qui arrive à un ruisseau de météores lorsqu’il vieillit. Même au début, les particules ne pouvaient pas se déplacer exactement sur la même orbite que leur comète parente; leur légère divergence s’accumule avec le temps.

Le soleil n’est pas le seul corps contrôlant gravitationnellement les orbites des particules; les planètes ont leurs propres effets subtils sur le courant. Comme les positions des planètes changent constamment, les particules passent plus près d’elles sur certaines révolutions que sur d’autres – détournant des parties du courant, l’éventant et le divisant. Ainsi, ce qui était à l’origine un flux se diffuse dans un nuage de courants mineurs et de particules isolées sur des orbites individuelles, traversant l’orbite terrestre à des moments encore plus dispersés de l’année et provenant de directions plus dispersées jusqu’à ce qu’ils soient entièrement agités dans la brume générale de poussière. dans le système solaire.

Les deux radiants, ou points où les météores semblent provenir du ciel, se trouvent juste au sud de l’amas d’étoiles des Pléiades. Ainsi, au cours des deux prochaines semaines, si vous voyez un météore orange vif et légèrement teinté glisser plutôt paresseusement loin de cette fameuse petite tache d’étoiles, vous pouvez être sûr qu’il s’agissait probablement d’un tauride.

Un essaim de morceaux de comètes

Ce graphique de la NASA montre les radiants des deux pluies de météores Taurid. (Crédit d’image: NASA / JPL-Caltech)

Le Dr Victor Clube, astrophysicien anglais et expert des comètes et de la cosmologie, a suggéré dans un article de 1991 que le flux de météores Taurid contient peut-être une demi-douzaine d’astéroïdes de taille réelle dont les orbites les placent carrément dans le courant. Clube et ses collègues affirment que la gamme d’orbites des Taurides indique qu’ils ont tous été rejetés par une énorme comète, à l’origine de 160 kilomètres de diamètre ou plus, qui est entrée dans le système solaire interne il y a environ 20 000 ans. Il y a 10 000 ans, il était desséché et cassant; La comète d’Encke pourrait en fait être le plus gros morceau restant.

Certains astronomes pensent qu’une autre branche de l’essaim tauride – celle avec laquelle la Terre interagit

avec à une autre partie de notre orbite, en juin, aurait pu donner naissance à la célèbre Tunguska

événement météorologique sur le nord-est de la Sibérie en 1908.

Encke a la période orbitale connue la plus courte pour une comète, ne prenant que 3,3 ans pour faire un voyage complet autour du soleil. L’expert en météorites David Asher a avancé une théorie d’un «essaim de météorites résonnantes» dans le complexe de Tauride. En bref, il prédit que certaines années, la Terre est frappée par un plus grand nombre (que dans les années moyennes) de météorites capables de produire des boules de feu Taurides.

Selon Asher, la prochaine «année de l’essaim» est en 2022. Mais dans un coup de mauvais timing, la lune deviendra pleine le 8 novembre, en plein milieu de la «période de visionnage privilégiée» de cette année.

