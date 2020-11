C’est votre dernière chance d’obtenir le pack Humble Choice d’octobre

C’est votre dernière chance de vous procurer le dernier pack Humble Choice. Comme toujours, l’offre groupée propose une sélection d’une douzaine de jeux PC différents à un prix modique, parfait pour se détendre alors que l’hémisphère nord entre dans ses mois les plus froids. Le pack de ce mois-ci comprend tout, du constructeur de villes dictatorial, Tropico 6, au SRPG inspiré de Final Fantasy Tactics, Fae Tactics.

Le pack d’octobre Humble Choice contient 12 jeux et, comme d’habitude, vous pouvez obtenir une sélection de trois titres avec l’abonnement Basic. La promotion qui permet aux abonnés Premium et Classic de conserver les 12 jeux est toujours en cours, vous n’avez donc pas à faire de choix difficiles aux niveaux d’adhésion supérieurs.

Le titre d’ouverture de ce mois-ci est Tropico 6: édition El Prez, qui comprend à la fois le jeu de base et un peu de contenu supplémentaire pour vous aider à mener un style de vie plus somptueux. Pour les fans de jeux de construction, il y a Autonauts, pour les fans de jeux de stratégie, il y a Fae Tactics, et pour les fans de jeux d’histoire sinistres, il y a le Sunless Bundle avec Sunless Sea et Sunless Skies.

Vous pouvez également obtenir Shadows: Awakening, Fantasy Blacksmith, The Suicide of Rachel Foster, Goat of Duty, The Uncertain Episode 1: The Last Quiet Day, Basement, Lightmatter et Iron Danger.

