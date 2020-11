Michel Gondry réalisera alors qu’elle grimpait à travers la table Movie – / Film

D’innombrables romances fictives ont été construites autour de triangles d’amour. Mais qu’en est-il d’une romance de science-fiction axée sur un triangle amoureux entre un physicien des particules, son ex-petit ami et un trou noir? Réalisateur Michel Gondry (Soleil éternel de l’esprit impeccable) devrait aborder cette histoire avec une adaptation de Jonathan Lethemroman de Alors qu’elle grimpait sur la table, qui est installé chez Amazon Studios et Chernin Entertainment.

Le Hollywood Reporter a les nouvelles du film. Si c’est la première fois que vous entendez parler de cet étrange livre publié en 1997 par l’écrivain de Motherless Brooklyn, voici le synopsis officiel d’Amazon:

Alice Coombs est une physicienne des particules, et elle et ses collègues ont créé un vide, un trou dans l’univers, qu’ils ont pris pour appeler Lack. Mais le manque est une nullité avec le goût – les goûts; il absorbe une grenade, des ampoules, une chaussette argyle; il dédaigne un nœud papillon, un piolet et un œuf de canard brouillé. Pour Alice, cette sélectivité se traduit par une personnalité irrésistible. Pour Philip, cela fait de Lack un rival imbattable, car comment peut-il reconquérir Alice de quelque chose qui n’a pas de défauts – parce qu’il n’a pas de qualités?

Cela ressemble exactement au genre de romance étrange qui convient parfaitement à Michel Gondry, qui nous a donné la romance unique mais tragique de Soleil éternel de l’esprit impeccable avec Jim Carrey et Kate Winslet, et l’histoire d’amour française décalée La science du sommeil. Le dernier long métrage de Gondry était le film français comng-of-age Microbe et essence, bien qu’il soit occupé avec des courts métrages et des épisodes de Blague sur Showtime. Ma grande question est la suivante: apportera-t-il son penchant pour les effets spéciaux pratiques uniques en utilisant diverses astuces intégrées à l’appareil photo, ou s’appuiera-t-il sur la technologie moderne des effets visuels?

Scripting Alors qu’elle grimpait sur la table sera Joe Penhall, le créateur du drame policier de Netflix Mindhunter. Laissez au gars qui est entré dans l’esprit des tueurs en série le soin de comprendre comment personnifier suffisamment un trou noir pour l’amener dans un triangle amoureux avec un homme et une femme.

Chernin Entertainment produira avec Raffi Adlan, producteur exécutif. Il est clair quand Amazon espère commencer la production ou quand le film pourrait sortir, mais ce sera certainement un projet sur lequel nous garderons les yeux.

