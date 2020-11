Un objectif de 35 millions de livres a-t-il déjà été snobé Arsenal? – .

in

Il y a dix ans cette semaine, le RB Leipzig affrontait les réserves du ZFC Meuselwitz, du Chemnitzer FC et du Hertha Berlin dans le quatrième niveau du football allemand.

Ils disent que Red Bull vous donne des ailes et, dans le cas de cette puissance du football en plein essor, il est difficile de discuter.

La saison dernière, le RB Leipzig a terminé troisième de la Bundesliga et était une classe de maître Angel di Maria loin d’affronter son rival le Bayern Munich en finale de la Ligue des champions.

Plus tôt ce mois-ci, la jeune équipe dynamique de Julian Nagelsmann a également pris une certaine revanche sur le Paris Saint-Germain, avec un triomphe 2-1 lors de sa plus célèbre victoire européenne à ce jour.

La prochaine étape, évidemment, est un trophée.

Mais, comme les fans de Tottenham Hotspur vous le diront, contester l’argenterie est une chose – gagner est une tâche tout à fait différente.

Le Bayern Munich est plus effrayant maintenant qu’à aucun autre moment depuis l’ère Pep Guardiola, avec le footballeur le plus en forme du monde, Robert Lewandowski, célébrant 68 buts lors de ses 58 derniers matchs.

Le Borussia Dortmund est peut-être aussi imparfait que jamais, mais avec Gio Reyna, Jadon Sancho et Erling Haaland dans leurs rangs, l’avenir s’annonce radieux au Signal Iduna Park.

Ainsi, alors que Christopher Nkunku peut rêver de vaporiser du champagne dans le ciel de Leipzig, il est plus facile à dire qu’à faire de transformer cela en réalité.

«Je ne suis pas venu à Leipzig juste pour disparaître tout de suite», a déclaré l’ancienne star du PSG à BILD, via Get German Football News, en juillet.

«Je ne m’enfuis pas dans un plus grand club. Je veux gagner quelque chose avec RB Leipzig. »

De tels commentaires se moquent des suggestions qu’Arsenal pourrait appeler, avec BILD rapportant que Mikel Arteta a identifié le meneur de jeu de 35 millions de livres sterling comme la solution à ses problèmes de créativité.

Et avec raison.

Spécialiste du décor avec la capacité de produire quelque chose à partir de rien, Nkunku a terminé juste avant Kevin de Bruyne, Lionel Messi et co dernier mandat avec 16 passes décisives, faisant de lui l’un des créateurs les plus prolifiques d’Europe.

Mais Arsenal n’a peut-être pas d’autre choix que de s’asseoir et d’espérer que Leipzig attrapera le DFB Pokal sous le nez du Bayern cette saison.

Parce que, tant qu’il n’a pas d’argenterie à sa portée, Nkunku ne va nulle part – et cela vient de l’homme lui-même.

