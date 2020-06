Michael Jordan fait un don de 100 millions de dollars pour lutter contre le racisme après la mort de George Floyd, le mouvement Black Lives Matter, NBA

Le grand joueur de basket-ball Michael Jordan et sa marque Jordan ont promis vendredi 100 millions de dollars (143,5 millions de dollars australiens) au cours des 10 prochaines années à des organisations vouées à garantir l’égalité raciale.

L’annonce est intervenue alors que des manifestants étaient descendus dans les rues des villes américaines à cause du racisme systémique et de la brutalité policière, après la mort la semaine dernière d’un homme noir non armé, George Floyd, tandis qu’un policier blanc se mettait à genoux à Minneapolis.

«Nous sommes en 2020, et notre famille comprend désormais tous ceux qui aspirent à notre mode de vie. Pourtant, même si les choses ont changé, le pire reste le même.

« Les vies noires comptent. Ce n’est pas une déclaration controversée », a lu une déclaration de Jordan et de sa marque Jordan.

« Jusqu’à ce que le racisme enraciné qui permet aux institutions de notre pays de s’effondrer soit complètement éradiqué, nous resterons déterminés à protéger et à améliorer la vie des Noirs.

« Aujourd’hui, nous annonçons que Michael Jordan et Jordan Brand feront un don de 100 millions de dollars au cours des 10 prochaines années à des organisations dédiées à garantir l’égalité raciale, la justice sociale et un meilleur accès à l’éducation. »

Jordan, six fois champion de la NBA qui a dirigé la dynastie des Chicago Bulls dans les années 1990, est un Basketball Hall of Famer propriétaire des Charlotte Hornets.

« Grâce à notre programme Jordan Wings, nous nous sommes concentrés sur l’accès à l’éducation, au mentorat et aux opportunités pour les jeunes noirs confrontés aux obstacles du racisme systémique. Mais nous savons que nous pouvons faire plus », a déclaré Craig Williams, président de Jordan Brand.

« Nous devons unir nos forces à celles de la communauté, du gouvernement et des dirigeants civiques pour créer ensemble un impact durable. »

Plus tôt cette semaine, Jordan a exprimé son indignation face à l’incident de Floyd, disant qu’il était « vraiment peiné et en colère » et qu’il se tenait aux côtés de ceux qui « dénonçaient le racisme et la violence enracinés envers les personnes de couleur dans notre pays ».

