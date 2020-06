Bloodborne PC et PlayStation 5 Remaster en cours?

Le plus grand bastion de l’exclusivité PlayStation 4 pourrait-il se retrouver non seulement sur les rives du jeu sur PC, mais aussi en tant que remaster PlayStation 5? Après tout, les rumeurs ont circulé autour de Bloodborne resurfaçage pendant des années, en particulier en ce qui concerne une éventuelle réédition de PC. Alors que les rumeurs doivent toujours être prises avec un grain de sel et potentiellement un coup de pénicilline, l’un des chuchotements les plus récents autour du refroidisseur d’eau numérique fait des vagues. Le mot est que non seulement Bloodborne La version PC est en cours mais un remaster PlayStation 5 devait être annoncé lors de l’événement Sony PlayStation 5 depuis retardé, avec un studio non-FromSoftware gérant le remaster.

Salut les nouveaux abonnés. Donc, à propos de ce port PC Bloodborne. Vous en auriez entendu parler aujourd’hui de toute façon, car pour autant que je sache, cela devait être annoncé lors de l’événement PS5 désormais retardé qui était prévu pour aujourd’hui. pic.twitter.com/93KOIlLr6D – SlothBorne (@CaseyExplosion) 5 juin 2020

L’utilisateur de Twitter @CaseyExplosion parle avec une autorité implicite sur le sujet, disant que «Le dernier détail que je partagerai est que FromSoft eux-mêmes ne fait pas le port, mais que la société qui fait le remasterisation est celle à laquelle j’ai une grande confiance à en juger par les autres jeux qu’ils ont portés. Je ne partagerai pas qui est cette entreprise, mais vous ne serez pas déçu. » Cela pointe vers une vieille rumeur Demon’s Souls remasterisation de Bluepoint Games qui flotte depuis six mois.

Lorsqu’on lui a demandé de partager la source, Casey a déclaré: «Comment je me suis fait confirmer cela; J’ai offert un don de 100 $ à un organisme de bienfaisance si quelqu’un me révélait quelque chose de juteux à propos de la rumeur Bloodborne Port PC, et quelqu’un en qui j’ai confiance m’a donné les détails. J’ai tout de suite empoché l’argent. » Un YouTuber du nom de PC Gaming Inquisition a également repris la rumeur et dit qu’il a sa propre source, corroborant le ouï-dire jusqu’à un certain point.

Ces rumeurs semblent minces, au mieux, mais aussi celles qui semblent évidentes. Bloodborne est peut-être le meilleur jeu, le plus connu de la bibliothèque exclusive PlayStation 4 et il est tout à fait logique de donner à ce jeu une touche de nouvelle génération. Comme toujours, ne mettez pas trop de stock dans des rumeurs comme celles-ci, mais au moins, elles méritent d’être mentionnées. Si ce supposé remaster était censé être révélé lors de l’événement Sony PlayStation 5, nous saurons apparemment avec certitude, et bientôt, si cette rumeur a de la viande sur les os.