Mercure, Vénus, Mars, Jupiter, Saturne et la Lune pour un spectacle ce soir: voici comment vous pouvez voir les 5 planètes et la Lune!

Il y a beaucoup d’événements d’astronomie prévus en juillet 2020 et c’est certainement le plus grand de tous. Mercure, Vénus, Mars, Jupiter, Saturne et la Lune devraient être visibles ensemble dans le ciel le 19 juillet. Par conséquent, nous vous suggérons de régler votre alarme car ces 5 planètes et la Lune seront visibles exactement 45 minutes avant le lever du soleil.

L’éducateur en astronomie et ancien directeur du Planétarium Jeffrey Hunt a écrit sur cet événement sur son post. Simultanément, il a également mentionné comment obtenir le meilleur aperçu de cet événement sans utiliser de télescope.

Comment voir les 5 planètes et la lune sans télescope le 19 juillet?

Comme mentionné ci-dessus, vous pourrez voir Mercure, Vénus, Mars, Jupiter, Saturne et la Lune ensemble en même temps le 19 juillet. Ces 5 planètes et la lune seront visibles exactement 45 minutes avant le lever du soleil dans vos pays respectifs. Exactement 45 minutes avant le lever du soleil, vous pourrez voir ces 5 planètes et le croissant de lune sans utiliser de télescope.

Jeffrey Hunt a dit que nous devrions sortir tôt le matin et exactement une heure avant le lever du soleil. Cela vous aidera à avoir le meilleur aperçu de l’un des principaux événements d’astronomie. Hunt a également mentionné que nous devons rechercher les quatrièmes planètes brillantes, à savoir Vénus, Mars, Saturne et Jupiter. Ils ressembleront à des étoiles trop brillantes. Vénus sera basse dans l’Est-Nord-Est tandis que Jupiter et Saturne seront les étoiles du Nord-Ouest. Cependant, Mars sera plus facile à repérer car ce sera la seule étoile du sud-est.

Bien qu’ils n’aiment pas les photos prises par les vaisseaux spatiaux, ils seront sûrement agréables à regarder comme des étoiles trop brillantes. Cependant, si vous souhaitez mieux regarder ces planètes, vous pouvez utiliser un télescope ou des jumelles haut de gamme.