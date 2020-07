Deathloop vous permet de sentir les armes dans vos propres mains

La nouvelle IP sera le titre exclusif de la PS5 Deathloop d’Arkane utilisent également les fonctionnalités exclusives de la console, notamment celles du contrôleur DualSense.

Cela a maintenant été confirmé par le directeur du jeu Dinga Bakaba, qui a discuté des avantages de la version PS5 dans une interview. En plus des aspects techniques tels qu’une résolution plus élevée, une fréquence d’images plus élevée et un HDR réel, vous souhaitez également utiliser pleinement l’immersion d’un jeu à la première personne.

Les déclencheurs adaptatifs et le retour haptique du contrôleur DualSense sont idéaux pour cela, comme l’explique Bakaba:

«La PS5 a beaucoup de fonctionnalités intéressantes avec le retour haptique et les déclencheurs adaptatifs. Nous avons un jeu d’ego et attachons donc une grande importance à nous immerger dans nos jeux. Vous pouvez vraiment sentir les armes dans votre main, leur réaction, comment elles se rechargent, comment elles réagissent au rechargement, etc. Je pense que les joueurs apprécieront ces fonctionnalités. «

Deathloop est un titre d’action à la première personne dans lequel vous êtes coincé sur une île appelée Blackreef – il n’y a pas de loi ici, juste la bataille éternelle entre deux assassins extraordinaires. Explorez des environnements à couper le souffle et évoluez dans un gameplay immersif à travers des niveaux détaillés et minutieusement conçus, dans lesquels vous pouvez aborder chaque situation à votre manière, de manière arcanique typique. Pour rompre le cycle une fois pour toutes, il faut explorer toute l’île et traquer de nombreuses destinations. Et rappelez-vous: si vous échouez encore et encore … mourez jusqu’à ce que vous gagniez.

Deathloop apparaît initialement exclusivement pour PlayStation 5.