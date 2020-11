Melee Battle Royale Naraka: Bladepoint lance une bêta fermée aujourd’hui

Naraka: Bladepoint est un prochain jeu de bataille royale qui cherche à mélanger la verticalité avec des combats de mêlée féroces et des grappins «qui peuvent viser n’importe qui, n’importe où…». Développé par 24 Entertainment, il décrit un «jeu de bataille royale de nouvelle génération», et il se rapproche de plus en plus de son lancement – une version bêta fermée en Amérique du Nord est lancée aujourd’hui.

Comme annoncé dans un article de développement sur la page Steam du jeu multijoueur, la bêta fermée Naraka: Bladepoint est lancée aujourd’hui (3 novembre) et se termine le 9 novembre. Les heures d’ouverture du serveur pour ceux qui ont des clés bêta fermées sont les suivantes: 22h00 PT / 19h00 – 01h00 (jour suivant) ET / 00h00 – 06h00 4 novembre UTC / GMT. Il convient de noter, comme souligné dans un précédent article de développement, que les joueurs avec des clés basées en dehors de NA peuvent toujours participer à la version bêta, mais «votre expérience de jeu peut différer de celle de cette région (c’est-à-dire que vous pouvez souffrir de problèmes de décalage et de latence élevée. pendant la partie) ».

Quant à ce que le jeu tiendra, Naraka: Bladepoint vous voit jouer le rôle d’un guerrier, armé d’armes de mêlée – les images montrent des options comme des épées, des katanas, des poignards et d’autres outils similaires – et un grappin pour le combattre, en utilisant des compétences acrobatiques pour traverser ses environnements verticaux.

«Explorez un champ de bataille vaste et mystérieux où chaque section est unique et époustouflante», lit-on dans la description. «Apprenez la vérité sur le monde de Naraka et ses batailles sans fin. Poétique mais violent. Mystérieux mais enchanteur. Un royaume oriental abandonné se déroule. Jetez un œil au clip ci-dessous pour avoir une idée de ce qui vous attend:

Pour en savoir plus sur le jeu, vous pouvez consulter sa page Steam ou son site officiel ici (où il y a un aperçu de ses différents personnages). Il n’y a pas encore de nouvelles sur une date de sortie exacte, mais sa page de magasin indique qu’il arrivera dans le courant de 2020 – donc ce mois-ci ou le prochain, étant donné que l’année est presque terminée. En attendant, consultez notre liste de jeux PC à venir à surveiller également.

