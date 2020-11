Le vaisseau spatial Juno de la NASA repère des «  sprites  » et des «  elfes  » dansant dans l’atmosphère de Jupiter

Juste à temps pour Halloween, la NASA a annoncé les résultats de la mission Juno de l’agence spatiale qui suggèrent que des «sprites» ou des «elfes» pourraient batifoler dans la haute atmosphère de Jupiter.

Nommés pour les créatures féeriques espiègles du mythe européen, les sprites sont des événements lumineux transitoires (TLE) vus de loin au-dessus d’un orage, y compris des tempêtes sur Terre. La foudre déclenche ces TLE, qui éclairent des kilomètres de ciel au-dessus d’un orage et ressemblent étroitement à une méduse. Chaque sprite ne dure que quelques millisecondes, ce qui les rend difficiles à repérer.

Les elfes, cependant, ne portent pas le nom de la créature mythologique. Selon la NASA, ELVES est un acronyme pour Emission of Light and Very Low Frequency Perturbations due to Electromagnetic Pulse Sources. Comme les sprites, les elfes sont déclenchés par la foudre et se produisent au-dessus des nuages. Ce qui les distingue, c’est leur forme. Les elfes ressemblent à un disque aplati qui brille dans la haute atmosphère. Bien qu’eux aussi n’apparaissent que pendant quelques millisecondes, les elfes peuvent devenir plus gros que les sprites – sur Terre, nous les voyons grandir jusqu’à 320 kilomètres de diamètre.

Vidéo: Sprites rouges, jets bleus, lutins, elfes: des lumières étranges étudiées depuis l’espace

Les découvertes de Juno, publiées le 27 octobre dans le Journal of Geophysical Research, révèlent la première fois que ces éclairs de lumière brillants et imprévisibles ont été vus sur une autre planète. Bien que les scientifiques aient prédit que les TLE seraient présents dans l’atmosphère de Jupiter, ils sont restés théoriques jusqu’à ce que l’instrument de spectrographe ultraviolet de Juno capte un éclair inattendu de lumière UV en 2019.

« Plus notre équipe s’est penchée sur la question, plus nous avons réalisé que Juno avait peut-être détecté un TLE sur Jupiter », a déclaré Rohini Giles, scientifique Juno et auteur principal de l’article, dans un communiqué de la NASA.

Illustration d’un artiste d’un « sprite » brillant sur Jupiter. (Crédit d’image: NASA / JPL-Caltech / SwRI)

Les sprites et les elfes se distinguent par leurs couleurs sur Terre et sur Jupiter. Sur Terre, nous voyons des éclairs rougeâtres dus à l’interaction des TLE avec l’azote dans notre haute atmosphère, a déclaré Giles. « Mais sur Jupiter, la haute atmosphère se compose principalement d’hydrogène, donc ils sembleraient probablement bleus ou roses. »

Juno a trouvé 11 événements lumineux à grande échelle sur Jupiter qui peuvent être des sprites ou des elfes, tous se produisant dans une région où la foudre et les orages sont connus pour se former. Les scientifiques de Juno ont exclu la possibilité que ces éclairs de lumière soient simplement des «méga-boulons» d’éclairage parce qu’ils ont été trouvés bien au-dessus, à environ 300 km, l’altitude où se forme la plupart des éclairages de Jupiter. Juno a également détecté que le spectre de ces éclairs brillants était dominé par les émissions d’hydrogène, indiquant à nouveau des sprites ou des elfes.

Le pôle sud de Jupiter et un événement lumineux transitoire potentiel sont visibles dans cette image annotée de données acquises le 10 avril 2020, à partir du spectrographe ultraviolet de Juno. (Crédit d’image: NASA / JPL-Caltech / SwRI)

Les scientifiques espèrent que cette découverte conduira à de nombreuses autres observations de sprites et d’elfes, sur Jupiter et d’autres planètes, tandis que nous sur Terre pourrions également repérer certaines de ces créatures mythologiques (sous la forme de costumes d’Halloween ou de films d’horreur).

