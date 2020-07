Meilleurs RPG PS4 à venir

Pardonnez-moi d’être le raisin aigre, mais même avec des remakes, vous ne pouvez pas appeler quoi que ce soit sur cette liste « meilleur » jusqu’à ce qu’il soit sorti depuis un certain temps et remporte les distinctions. Le dîner de demain sera le «meilleur» que j’aie jamais mangé même s’il ne l’a jamais mangé. Tout ce que vous avez fait, c’est de prendre la liste des versions à venir et d’appeler les meilleurs choix ‘meilleurs’.

Enfin, Witcher 3 est loin de mériter les distinctions reçues. Je l’appellerais médiocre et sans imagination, embourbé par des graphismes inférieurs à la normale, des contrôles / gameplay douteux et un jeu incroyablement rigide / hilarant. Quel que soit le jeu auquel ces gens ont joué pour le classer si haut, il doit être différent de ce que j’ai joué, car ce n’est pas la qualité.