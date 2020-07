Guerrilla détaille de nouvelles machines dans Horizon Forbidden West sur PS5

Il y a beaucoup de choses qui rendent Horizon Zero Dawn spécial, mais l’une des choses les plus emblématiques du jeu est sa liste de créatures robots. Le paysage lointain futur est dominé par des machines ressemblant à des dinosaures et à d’autres animaux, et cela juxtapose avec le bel environnement que vous explorez en tant que Aloy. Les machines sont géniales, en d’autres termes, et nous sommes donc heureux qu’elles reviennent dans la suite PlayStation 5, Horizon Forbidden West.

Il ne faisait aucun doute qu’ils reviendraient, mais il y avait toujours la question de la variété. Verrons-nous de nouvelles machines dans le suivi? Comme nous le savons maintenant, la réponse est oui; la première bande-annonce dévoile quelques nouveaux robots-bêtes que nous affronterons. En dehors de cela, cependant, les détails sont minces.

Heureusement, Guerrilla a partagé quelques informations sur ces nouvelles créatures via ses canaux sociaux. Sur Twitter, le studio a présenté le Shellsnapper, le Bristleback et le Sunwing, qui apparaissent tous dans la vidéo de révélation. Le premier est une machine amphibie à coque ultra-résistante:

Rencontrez les machines! Le Shellsnapper amphibie peut se creuser et rester dormant pendant des jours, voire des semaines, permettant à sa coquille impénétrable de se couvrir du feuillage environnant.

Vient ensuite une machine de classe de troupeau qui se battra plutôt que de s’enfuir:

Rencontrez les machines! Malgré leur classification en tant que machines d'acquisition basées sur le troupeau, les Bristlebacks ne sont pas capricieux; au lieu de fuir, ils deviennent très agressifs lorsqu'ils sont menacés, utilisant leurs défenses à bon escient.

Ces derniers sont des machines volantes qui utilisent leurs ailes de type panneau solaire pour stocker l’énergie:

Rencontrez les machines! Flyers rapides et agiles, les Sunwings sont des machines de classe acquisition qui utilisent leurs ailes photovoltaïques pour stocker de l'énergie. Les jours de beau temps, on peut les voir planer haut dans les airs, pour attraper autant de soleil que possible.

Vraisemblablement, Guerrilla dévoilera lentement plus de monstres et de détails au fil du temps. Êtes-vous excité pour Horizon Forbidden West? Que pensez-vous des nouvelles machines jusqu’à présent? Fabriquez des flèches dans la section des commentaires ci-dessous.