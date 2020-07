Liga Espagnole: Le FC Barcelone toujours en course pour conserver son titre

Avec un score final de 4-1, les Catalans ont largement battu Villareal et se rapprochent du Real Madrid, qui figure en tête de la liga à quatre journée de la fin. Le match s’est tenu sur la pelouse de Villarreal le dimanche 5 juillet 2020.

Barça, au 2e rang du classement

💪🔵🔴 F O R Ç A B A R Ç A ! 💪🔵🔴 — FC Barcelona (@FCBarcelona) July 5, 2020

Malgré cette victoire incroyable de Barça, avec ses 73 points, l’équipe a encore 4 points de retard sur le Real sur le classement. Cette victoire jugée un peu tardive n’a pas pu faire grimper l’équipe contre le redoutable Real Madrid. Alors qu’il ne reste plus que quelques jours avant la fin de la liga, cet écart s’avère encore très grand. Le FC Barcelone ne pourrait qu’espérer deux faux pas des merengues pour conserver son titre.

Retour en force d’Antoine Griezman

Au cours de cette 34e journée de la liga, l’équipe Barcelone a fait preuve d’une belle performance. Antoine Griezman, l’attaquant français a fait remarquer son retour en effectuant un but sublime au cours de la seconde période, ceci servi par Lionel Messi. En fait, il a profité d’une talonnade de Messi pour lober Asenjo sans contrôle et du pied gauche depuis l’entrée de la surface. »Le but de Griezmann n’est qu’à la portée des grands joueurs. Il entre dans le catégorie de ceux qui renforcent considérablement un joueur. Griezmann était également là pour le but du 1-0″, a déclaré Quique Setién, l’entraîneur de l’équipe. Auteur d’un magnifique but, Antoine Griezman a toute sa place dans l’équipe du Barça.