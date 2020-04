Meilleurs films et télé étrangers en streaming maintenant – / Film

(Bienvenue à Importations de culture populaire, une colonne qui compile les meilleurs films étrangers et le streaming TV en ce moment.)

Bong Joon-ho«S Parasite a battu des records de streaming quand il a frappé Hulu la semaine dernière, ce qui en fait la dernière réalisation du thriller noirement comique depuis qu’il a remporté la Palme D’Or au Festival de Cannes en mai 2019, culminant avec la victoire historique de la meilleure image de cette année aux Oscars.

Mais alors que Hulu vante fièrement son nouveau joyau de la couronne, trois autres films de Bong Joon-ho se sont discrètement glissés sur le service de streaming la même semaine – dont l’un n’a jamais été disponible sur une plateforme de streaming jusqu’à présent. Le blockbuster de Bong en 2006 L’hôte, son drame criminel tranquillement dévastateur Mère, et son premier film électrique Les chiens qui aboient ne mordent jamais ont également été mis à disposition sur Hulu.

Meilleurs films et émissions de télévision étrangers en streaming maintenant

Parasite – Hulu

Pays: Corée du Sud

Genre: Comédie noire / thriller

Réalisateur: Bong Joon-ho

Jeter: Song Kang-ho, Lee Sun-kyun, Cho Yeo-jeong, Choi Woo-shik, Park So-dam, Jang Hye-jin, Lee Jung-eun.

Qu’y a-t-il d’autre à dire avec le chef-d’œuvre de Bong qui défie le genre? Son commentaire social tranchant sur la classe? Ses séquences de suspense palpitantes qui rivalisent avec Hitchcock? Son œil à la fois sympathique et critique jette-t-il sur les deux familles enfermées dans une relation symbiotique? Beaucoup a été écrit sur Parasite, et bien d’autres seront encore écrits, mais tout ce que je peux dire c’est: regardez-le. Vous ne le regretterez pas. Maintenant qu’il a le titre de gagnant d’un Oscar à son actif, le thriller en langue coréenne peut sembler encore plus intimidant pour le spectateur moyen, mais l’approche très divertissante de Bong à l’histoire d’une famille appauvrie qui se fraye un chemin au service d’une riche la famille est tout aussi, peut-être plus, divertissante que n’importe quel film de pop-corn. C’est un thriller casse-cou avec des messages à revendre et un tour de main expert qui vous laissera sur le bord de votre canapé confortable.

Regardez ceci si vous aimez: Nous, Psycho, manger les riches.

L’hôte – Hulu

Pays: Corée du Sud

Genre: Horreur monstre

Réalisateur: Bong Joon-ho

Jeter: Song Kang-ho, Byun Hee-bong, Park Hae-il, Bae Doona et Go Ah-sung

Le film qui a lancé Bong Joon-ho à la célébrité internationale, L’hôte est le film le plus accessible de Bong Joon-ho. Un film monstre, une tragicomédie familiale et une critique fulgurante de l’insuffisance bureaucratique, L’hôte suit un père désespérément inepte (le collaborateur et muse le plus fiable de Bong Song Kang-ho) dont la fille (Go Ah-sung) a enlevé un monstre qui émerge de la rivière Han polluée – un produit du déversement de produits chimiques toxiques qui était en réalité basé sur des événements réels (le déversement de produits chimiques, pas le monstre). Avec l’aide de sa famille dysfonctionnelle, le père défie les quarantaines du gouvernement pour sauver sa fille, qui a du mal à rester en vie dans l’égout où le monstre l’a jetée. Bong saute à nouveau de manière ludique entre le genre et le ton avec L’hôte, qui reste l’un des meilleurs films de monstres du 21e siècle.

Regardez ceci si vous aimez: Le paradoxe de Cloverfield, Shin Godzilla, docteur Strangelove, réaliser le vrai monstre est la bureaucratie.

Mère – Hulu

Pays: Corée du Sud

Genre: Drame criminel

Réalisateur: Bong Joon-ho

Jeter: Kim Hye-ja, Won Bin.

Le film le plus déchirant de Bong Joon-ho, Mère est un drame policier discrètement dévastateur sur les choses que vous faites par amour. Kim Hye-ja se transforme en une performance à couper le souffle en tant que mère titulaire, une veuve qui aime son fils handicapé mental et est bouleversée lorsqu’il est arrêté pour le meurtre d’une adolescente dans leur petit village. Alors que Mère reconstitue les événements entourant le crime dans une quête obsessionnelle pour prouver l’innocence de son fils, Mère se transforme d’un drame policier simple quelques nuances plus sombres que le chef-d’œuvre précédent de Bong Souvenirs de meurtre, dans un portrait fracturé et onirique de l’amour obsessionnel, et comment il peut si facilement sombrer dans la violence. Mère est l’un des rares films où Bong le joue directement – disparu est l’humour effronté et l’esprit sardonique de la plupart de son catalogue. Tout ce qui reste est une tragédie épique qui s’incarne dans le vide étrange du champ d’herbe jaune où Kim danse avec abandon dans les plans d’ouverture et de fermeture du film.

Regardez ceci si vous aimez: Oldboy, Zodiac, La fille au tatouage de dragon, titres de films sans points d’exclamation.

Les chiens qui aboient ne mordent jamais – Hulu

Pays: Corée du Sud

Genre: Comédie noire

Réalisateur: Bong Joon-ho

Jeter: Lee Sung-jae, Bae Doona.

Bong aime rejeter son premier film électrique, mais Les chiens qui aboient ne mordent jamais a une charmante honte qui mérite une montre pour chaque finisseur Bong. Une comédie noire absurde, Les chiens qui aboient ne mordent jamais n’est pas pour les faibles de cœur, et certainement pas pour les amoureux des chiens – le film suit un universitaire aigri (Lee Sung-jae) au bord d’une promotion qui en a marre des aboiements constants dans son complexe d’appartements et se venge sur ses chiens voisins en les kidnappant et en les tuant. Mais Bae DoonaLe gardien de l’appartement apprend vite et décide d’attraper le chien-napper. Les chiens qui aboient ne mordent jamais est un peu rude sur les bords, mais regorge de l’énergie d’un premier réalisateur – Bong n’avait pas un angle qu’il n’aimait pas, ni une coupe fracassante qu’il n’utilisait pas. Et malgré sa nature expérimentale, ou peut-être à cause de cela, Les chiens qui aboient ne mordent jamais est une comédie noire rafraîchissante et imprévisible.

Regardez ceci si vous aimez: Amelie, Charcuterie, Brésil, chats.

Snowpiercer ou Okja – Netflix

Avec les quatre films ci-dessus à Hulu, tous les longs métrages de Bong Joon-ho sont disponibles en streaming – sauf un. Souvenirs de meurtre, qui était auparavant disponible sur Amazon Prime, ne peut être trouvé que sur la location numérique. Cela changera bientôt lorsque le chef-d’œuvre du drame du crime de Bong arrivera sur la chaîne Criterion, dans le cadre de l’intronisation des premiers films du réalisateur – Parasite et Souvenirs de meurtre – dans la collection Criterion.

Les autres grands films de Bong sont les deux films très différents disponibles sur Netflix: Snowpiercer et Okja. Mais si vous continuez votre marathon de Bong Joon-ho, les deux font de très bons compagnons pour les quatre autres films du réalisateur. Si vous avez aimé le commentaire cinglant sur le capitalisme dans Parasite, Bong le distille en thriller dystopique tendu avec Snowpiercer. La satire sociale exagérée le Hôte et Parasite est composé jusqu’à onze Okja – qui fait également un bon complément à Les chiens qui aboient ne mordent jamais comme un autre film qui vous donnera plus envie de manger de la viande.

Quoi qu’il en soit, vous êtes censé vous régaler avec les deux films – un seul qui vous mettra à l’écart des barres protéinées et du bacon pendant longtemps.

Articles sympas du Web: