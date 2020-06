David Eason arrêté pour agression présumée avec une arme mortelle, se sépare de sa femme Jenelle Evans

David Eason a été arrêté pour une agression présumée avec une arme mortelle et des menaces de communication à la suite d’une altercation avec deux de sa femme Jenelle Evans‘ copains.

le Maman ado alun, 31 ans, a été réservé au centre de détention du comté de Columbus à Whiteville, en Caroline du Nord, le vendredi 12 juin, selon En contact. Eason a été libéré sur une caution non garantie avec une date d’audience fixée au 6 juillet.

Celebernation a rapporté samedi 13 juin qu’Evans avait invité deux de ses amis masculins chez elle pour l’aider à récupérer ses affaires. Eason aurait frappé l’un de ses amis avec un pistolet alors qu’il se battait pour les clés de son camion. Evans a déclaré à la publication qu’Eason et elle-même l’avaient arrêtée suite à l’incident.

«Je suis secouée et attristée par cela, il est temps pour moi de quitter cette relation et de trouver le bonheur pour mes enfants et moi-même ailleurs», a-t-elle déclaré.

L’ancienne personnalité de MTV a informé les fans via Facebook samedi qu’elle et ses enfants étaient en sécurité.

« Je veux juste que le public, les tabloïds et mes fans sachent que IM OK, IM SAFE ET SO SONT LES ENFANTS! » A écrit Evans. «Je vais prendre quelques jours pour moi afin de rassembler mes pensées et me concentrer sur ce qui se passe, donc je ne serai pas beaucoup sur les réseaux sociaux. Je vous aime tous pour le soutien que vous m’avez tous montré et je serai bientôt plus fort et meilleur que jamais! «

Evans est la mère de son fils Jace, 10 ans, avec son ex Andrew Lewis, fils Kaiser, 5 ans, avec ex Nathan Griffithet sa fille, Ensley, 3 ans, qu’elle partage avec Eason. Son ex-mari est également le père d’une fille de 12 ans, Maryssa, issue d’une relation antérieure.

le 16 & Enceinte alun a épousé le soudeur de tuyaux en septembre 2017. Eason a avoué avoir tué leur chien en mai 2019 après avoir allégué que l’animal avait mordu leur fille. Cinq mois plus tard, Evans a annoncé sa séparation d’avec Eason.

«Les enfants et moi nous sommes éloignés de David. Personne n’entre dans un mariage qui s’attend à ce qu’il se termine, mais je sais que c’est ce qui est le mieux pour moi et pour mes enfants. Aujourd’hui, j’ai déposé des documents pour lancer ce processus », a-t-elle écrit via Instagram en octobre 2019.« J’apprécie le soutien de tous ceux qui ont demandé comment je suis. Moi et les enfants vont très bien. Nous avons besoin d’un peu de temps pour être ensemble. Mais vous nous entendrez bientôt de nouveau. «

En novembre 2019, Evans a déposé une ordonnance de non-communication contre Eason après avoir allégué des abus. Elle est ensuite revenue sur ses allégations et a retiré sa demande d’ordonnance de ne pas faire. Le couple a annoncé sa réconciliation en mars.

