Meilleurs codes de carte Fortnite Deathrun

Battle Royales partage un mécanisme de jeu de base lorsqu’il s’agit de survivre. Durable Fortnite peut être assez compliqué que les autres titres de bataille royale, cependant, car vous devez maîtriser une poignée de mécanismes.

La construction est au cœur de Fortnite, et tôt ou tard, vous devrez construire votre propre fort pour relever le défi. Ramasser et affûter ces mécanismes sera plus rapide grâce à la pratique, mais vous aurez besoin de nerfs en acier.

Aussi simple que de s’améliorer Fortnite peut paraître, la patience jouera un rôle important car il est peu probable que quiconque devienne du jour au lendemain un joueur de calibre championnat du monde. L’un des meilleurs moyens de travailler votre patience est de jouer aux cartes Deathrun.

Ces cartes personnalisées présentent des parcours d’obstacles impossibles qui nécessitent votre plus grande attention. Faire patiemment votre chemin à travers les cartes suivantes sera la preuve que vous ne pouvez pas basculer, ce qui est essentiel pour des heures de travail Fortnite pour se classer.

Les cartes Deathrun sont également un excellent moyen de pratiquer vos capacités de mouvement. Dans une bonne partie de Fortnite matchs, vous vous retrouverez dans des combats de construction compliqués. Plus un combat de construction dure, plus il sera difficile de trouver votre adversaire, et le terrain se transformera essentiellement en parcours d’obstacles. Bien qu’il soit impossible pour un combat de construction d’avoir autant de pièges qu’une carte Deathrun, ce n’est jamais une mauvaise idée de s’habituer aux pointes.

Voici les meilleurs codes de carte Deathrun en Fortnite qui vous donne l’impression d’être dans un épisode de guerrier ninja.

Relativité Deathrun

Code de la carte: 7024-4001-0960

La plupart des cartes Deathrun exagèrent les pièges et vous font courir au sommet d’un champ de mines. Bien qu’il soit bon de savoir ce que vous allez vivre avec un faux pas, cela peut vous distraire de l’expérience réelle.

Relativité Deathrun ressemble plus à un labyrinthe et présente une carte en constante évolution. À chaque obstacle que vous franchissez, le reste de la carte changera légèrement pour entraver vos plans. C’est plus comme un Rubik’s Cube à l’intérieur Fortnite. Vous aurez également la possibilité de désactiver les couleurs sur la carte. Cela rendra la carte en noir et blanc, augmentant encore davantage la difficulté globale.

Deathrun du pirate effrayant Jonesy

Code de la carte: 4948-4770-3389

La huitième saison de Fortnite pirates en vedette. Alors que plus de cinq saisons se sont écoulées depuis la saison huit Fortnite, le thème de l’île était toujours l’un des meilleurs compte tenu de la beauté tropicale de Fortnite.

La carte Deathrun de Dread Pirate Jonesy présente tous les éléments qui définissent le genre, mais le fait dans un excellent thème de pirate. Vous sauterez sur des tonneaux et des pierres pour enfin trouver le trésor de Jonesy. Vous savez en fait où se trouve le trésor puisque le parcours vous y mène, mais y arriver est plus difficile qu’il n’y paraît.

Se mouiller les pieds vous ramènera à la ligne de départ, et il est également possible de voir occasionnellement des requins errer autour des eaux, ce qui donne une ambiance unique à la carte.

Deathrun 4.0 d’ItsCizzorz

Code de la carte: 2778-3253-4171

Si vous recherchez une carte qui testera votre force mentale à ses limites, ne cherchez pas plus loin. ItsCizzorz est connu pour ses cartes personnalisées de style parkour presque impossibles. Ces cartes sont si difficiles à compléter que le créateur de contenu organise même des compétitions et des récompenses allant jusqu’à 10 000 $.

Les joueurs compétitifs de Deathrun peuvent garder un œil sur plus de cartes de Cizzorz car les compétitions ont généralement lieu pour célébrer le lancement d’une nouvelle carte. Toutes les cartes de Cizzorz sont remplies d’obstacles impossibles et d’innombrables handicaps.

Sauter de plate-forme en plate-forme est déjà difficile en soi, mais vous devrez le faire les pieds gelés, ou vous courez à grande vitesse dans les cartes de Cizzorz. Il a cependant eu la gentillesse d’inclure des points de contrôle, de sorte que vos efforts ne seront pas vains.

Deathrun 2.0 de Jesgran

Code de la carte: 3116-3531-4114

La plupart des cartes personnalisées dans Fortnite se concentrer sur la mécanique des cartes, ce qui laisse beaucoup à désirer en termes de qualité visuelle de la carte. Bien que les joueurs les plus compétitifs recherchent toujours les cartes les plus difficiles à compléter, un bon mélange d’apparence et de difficulté peut être une bouffée d’air frais.

Une fois que vous avez chargé dans Deathrun de Jesgran, vous voudrez peut-être vérifier si vous jouez toujours Fortnite. La carte présente un concept brillant et vous donne l’impression d’être dans un Indiana Jones film. C’est également l’une des rares cartes qui oblige les joueurs à utiliser des outils tels que le plongeur, le véhicule à balles et le pistolet à silex.

Ce temple mystique mettra à l’épreuve vos compétences en matière de prise de décision, et un faux pas peut être votre disparition. La deuxième carte Deathrun de Jesgran a été sa plus réussie jusqu’à présent en raison de son événement de lancement avec une cagnotte de 1000 $, mais le génie de la carte a amélioré sa formule à succès.

Vous pouvez également consulter les troisième et quatrième éditions de la carte via la chaîne YouTube du créateur.

Niveau 15 Pokémon Deathrun

Code de la carte: 3235-7843-7925

Fortnite a un thème dynamique qui est agréable pour les yeux. Epic Games travaille sur plusieurs accords de collaboration au cours d’une Fortnite année, et les fans ont vu des inclusions allant d’artistes célèbres aux super-héros. Pokémon n’est pas apparu dans Fortnite encore, mais il est possible de les trouver dans des jeux personnalisés.

GGrayzBOT Pokémon Deathrun propose un total de 15 niveaux qui sont légèrement plus faciles à compléter que les autres entrées de notre liste. Bien que vous ne voyiez pas Pikachus ou Charizards voler, vous pouvez jouer sur une carte remplie de boules Poké.

C’est une carte plutôt lourde, vous devrez donc surveiller vos pas. Ce sont toujours les pièges qui vous mènent lorsque vous vous sentez le plus en sécurité après avoir fait ce saut impossible.

Dumb-Run 2

Code de la carte: 5076 7972 2419

Jouer des cartes avec moins de niveaux signifie que vous devrez vous en trouver une nouvelle plus tôt que vous ne le souhaiteriez. Bien que chaque carte soit unique, vous pouvez rapidement vous adapter à leurs gadgets et vous retrouver à regarder l’écran de victoire. Vous devrez soit avoir une belle archive de cartes pour jouer, soit vous trouver une carte avec au moins 100 niveaux, comme Dumb-Run 2.

Ne vous laissez pas tromper par son nom car les niveaux de Dumb-Run 2 augmentent en difficulté et vous risquez de vous gratter la tête après avoir franchi les premières étapes de la carte. Les niveaux ne sont pas si longs en soi, mais les obstacles définis dans différentes configurations garderont l’expérience globale fraîche.

Dropnite Deathrun de Xd Tryharder

Code de la carte: 6922-6910-7394

Aussi difficile qu’une carte Deathrun puisse être, les points de contrôle l’aident à la rendre supportable. Ce n’est pas le cas pour la carte Dropnite de Xd Tryharder, car vous devrez recommencer à zéro chaque fois que vous tomberez dans l’obscurité.

Les obstacles semblent parfois presque impossibles, et certains nécessitent même que vous allumiez la luminosité ou le moniteur de votre jeu pour avoir une meilleure vision de ce dans quoi vous êtes sur le point d’entrer. La carte n’est certainement pas pour les coléreux, mais c’est toujours l’une des meilleures si vous recherchez ce niveau de difficulté supplémentaire.

Cartes Deathrun plus faciles dans Fortnite

Si vous vous lancez dans les cartes Deathrun et que vous commencez avec les cartes ci-dessus, cela peut être un peu intimidant. Vous n’êtes pas toujours obligé de plonger dans l’océan pour apprendre à nager, et plonger vos orteils le long du rivage peut parfois être une meilleure option.

Les cartes suivantes sont parfaites pour apprendre les ficelles des cartes Deathrun, et vous devriez vous habituer aux mécanismes de base du type de carte personnalisée en un rien de temps.

Deathrun par défaut de niveau 25

Code de la carte: 9380-4756-0957

La carte Deathrun par défaut de 25 niveaux de Willhe présente un bel équilibre entre vitesse et endurance. La carte devient un peu plus difficile à mesure que vous montez l’échelle, mais le point de contrôle avant chaque niveau facilite grandement l’ajustement à chaque niveau.

Le Deathrun le plus fluide du monde

Code de la carte: 8487-0907-9165

La plupart des cartes Deathrun vous demandent de prendre une seconde et d’observer votre environnement. Bien que l’observation soit une compétence vitale pour progresser dans les parcours, elle peut également devenir ennuyeuse lorsque vous essayez de lancer des cartes en vitesse. Le Deathrun le plus lisse du monde présente une disposition très basique d’obstacles avec beaucoup de vitesse et de sauts.

Cependant, ces bottes ne sont pas programmées pour se synchroniser les unes avec les autres, et vous devrez chronométrer votre saut pour éviter les pics.

