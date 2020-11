The Weekly Authority: La guerre des chipsets 5 nm de 2021 va être formidable

Vérification d’autorité: chipsets 5 nm et 2021

Question sans préavis: Quelle taille de processus le premier Qualcomm Snapdragon, la puce S1, a-t-il utilisé? De retour en 2007?

LA: 65nm.

Question suivante: En 2021, 14 ans plus tard, quelle sera la qualité du Qualcomm Snapdragon 875, s’il s’agit d’un processus 5 nm?

Répondre: Nous trouverons les détails dans quelques semaines. Mais les espoirs sont grands!

Allumer le Snapdragon: Le Snapdragon 875, selon les rapports désormais réalisés sur un processus 5 nm, devrait alimenter les smartphones phares à partir de janvier. Le 875 verra le premier processus diminuer après deux générations (Snapdragon 855 et 865) sur le nœud 7 nm de TSMC, et le passage à 5 nm n’est pas un petit changement. C’est peut-être l’un des meilleurs sauts de puissance et d’efficacité depuis des années.

Ajouter à l’importance est le changement rapporté sans doute de la meilleure usine du monde à TSMC. Au lieu de cela, plusieurs rapports indiquent que le prochain Snapdragon sera fabriqué par Samsung Electronics, à un processus de 5 nm.

Samsung encore: La dernière fois que Samsung a produit un Snapdragon, c’était en 2017: le Snapdragon 835, que l’on retrouve dans les Samsung Galaxy Note 8, OnePlus 5, le téléphone Razer et Essential PH-1. (Mise à jour: corrigée)

Point clé: Samsung fabriquera également ses propres chipsets Exynos 5 nm, selon une nouvelle approche radicale. Après des performances décevantes des chipsets Exynos non compétitifs, Samsung a réduit ses pertes, abandonnant les conceptions personnalisées au profit de l’IP Cortex standard d’Arm. Et, Samsung s’associe également à AMD pour les graphiques Exynos, sous licence de la microarchitecture graphique RDNA. On verra peut-être les premiers fruits de ces nouveaux partenariats en 2021.

Triste fait: Le processeur Mongoose personnalisé de Samsung, même dans le dernier Exynos 990, a toujours eu du mal pour l’efficacité énergétique.

Ainsi, alors que la consolidation est mauvaise pour la concurrence plus large du secteur, les produits phares en 2021 utilisant les derniers silicium Snapdragon et Exynos sont passionnants, car le processus 5 nm vise à améliorer à la fois l’efficacité énergétique et la densité de la surface du silicium. Plus de densité signifie plus de transistors et d’espace pour ajouter des éléments plus utiles.

Sidenote: La chute de 7 nm au plus petit nœud de fabrication de 5 nm de l’industrie ne représente pas vraiment la géométrie des transistors. Pensez-y plus comme un numéro de modèle, mais dans ce jeu, plus bas est mieux.

Ajoutez deux autres concurrents:

5nm est déjà là aussi:

Nous avons un aperçu de ce qui pourrait être grâce à deux puces déjà présentes sur le processus 5 nm: l’Apple A14 Bionic (fabriqué par TMSC), dans la série iPhone 12 et l’iPad Air 2020, et le chipset Kirin 9000 de Huawei (également par TSMC), sorti dans la série Huawei Mate 40.

Mon collègue Rob Triggs a détaillé ce que nous savons sur l’Apple 14 Bionic, y compris les repères. Apple a utilisé l’augmentation de la densité de silicium pour augmenter les capacités du processeur et de la mémoire, mais a laissé les performances du GPU à peu près les mêmes. Pourtant, c’est la puce la plus rapide du bloc en ce moment. Mais la ligne Snapdragon n’a pas atteint 5 nm.

Sortir: Le Snapdragon 875 sera le premier vrai test du matériel Android par rapport au matériel Apple.

Sur le Kirin 9000 de Huawei, mes collègues n’ont pas terminé tous les tests de cette puce pour révéler pleinement tout ce que nous voyons. Cependant, le Mate 40 Pro a surpassé le Snapdragon 865 dans tous les benchmarks de CPU, même si le GPU était en deçà; un problème Huawei / Kirin depuis quelques années.

L’efficacité est peut-être plus importante. Certains données très précoces qui n’est pas encore vérifié suggère au moins des gains à deux chiffres d’efficacité énergétique pour le Kirin 9000, grâce au processus 5 nm.

À quoi s’attendre du Snapdragon 875? 5 nm gagne, et puis certains:

Le prochain modem Qualcomm X60 5G devrait donner au modem X55 un aspect de second ordre s’il est effectivement intégré, et non une puce séparée. Une solution SoC complète dans une seule puce réduira l’excès de silicium dans les smartphones phares, aidant à faire plus de place pour d’autres composants, y compris les boîtiers de batterie et de caméra, et réduisant la consommation d’énergie. Nous pouvons même voir la prise en charge de la double SIM 5G.

L’augmentation de la densité de silicium que nous avons vue dans l’A14 et le Kirin 9000 améliore la puissance et l’efficacité du 875, comme mentionné: des gains à deux chiffres grâce au processus seul, même avant les améliorations du processeur?

Et ce sera également un test des prouesses de fabrication de Samsung en 5 nm.

Fait: Samsung a annoncé en 2019 qu’il dépenserait 116 milliards de dollars pour rivaliser avec TSMC et Intel dans le secteur de la fonderie sur commande.

Ce que tout cela signifie:

La 5G totalisera des produits phares en 2021, au moins sur papier, pour être plus puissante et plus économe en énergie et avec plus d’espace interne pour les composants.

Et si l’on devrait pouvoir dire que chaque année, le saut entre 2020 et 2021 pourrait bien être l’un des plus importants et des plus importants de certaines années.

Pensez à plus de puissance mais moins de puissance, une sorte de Saint Graal. De plus, plus d’espace pour des batteries plus grosses et des astuces telles que des caméras pop-up rendues possibles à nouveau.

Nouvelles populaires

Téléviseurs Nokia? Cela a attiré l’attention de beaucoup, mais je suis désolé de dire que j’ai de mauvaises nouvelles. Continuer à lire!

De plus, de nouveaux drones, le contrôle de la qualité Pixel de Google remis en question et l’annonce d’événement d’Apple. Cela a été une longue semaine, mais nous avons suivi.

Nokia a dévoilé une multitude de téléviseurs Android 4K à bas prix. Eh bien, en quelque sorte. J’ai vu ces téléviseurs en personne ici à Berlin. Ils sont en fait fabriqués par un tiers et de marque Nokia, pour être vendus comme des téléviseurs Android très abordables en Europe. Ce qui est bien et tout, mais je n’ai pas été époustouflé par la qualité de l’affichage, bien que la salle de briefing n’ait pas été conçue pour leur montrer le meilleur d’eux-mêmes. Au moins, l’intelligence était Android TV! Mais il n’y a pas beaucoup de vrais Nokia à ce sujet, malheureusement (3 novembre 2020).

Google confirme que les lacunes de l’écran du Pixel 5 font partie de la conception du téléphone. Malgré les plaintes du forum, le représentant de Google a déclaré que celles-ci étaient «normales», sans effet sur la résistance à l’eau et à la poussière ou sur les fonctionnalités. Il est juste de dire que le contrôle de la qualité des pixels n’a jamais été à la pointe du secteur (4 novembre 2020).

Lancement de OnePlus 8T Cyberpunk Limited Edition: beaucoup de commentaires sur la bosse de la caméra principale délibérément surdimensionnée! Seulement en Chine pour l’instant, malaise. (2 novembre 2020).

WhatsApp déploie des messages disparus ce mois-ci! Finalement! Les messages qui disparaissent durent sept jours et curieusement, vous ne pouvez pas ajuster la période d’expiration comme c’est le cas avec les applications de messagerie concurrentes (2 novembre 2020).

Le nouveau drone DJI Mini 2 semble être une bonne affaire pour démarrer dans l’espace, poussant encore plus loin le populaire DJI Mavic Mini avec 4K, zoom 4X, 150% de portée en plus et seulement une augmentation de prix de 50 $. Toujours aucune inscription FAA requise! Nous attendons des critiques complètes. (5 novembre 2020).

Impressionnant de la part d’AMD: les nouveaux processeurs Zen 3 sont vraiment bons, avec des critiques détaillées qui montrent maintenant la magie qu’AMD fait face à Intel (6 novembre 2020).

Et l’événement Apple «One More Thing» aura lieu la semaine prochaine. Il est presque certain que nous verrons les premiers MacBook Apple avec des chipsets basés sur Arm, comme l’iPhone, et comme les appareils Android aussi! Attendez-vous à entendre Apple expliquer les avantages par rapport aux processeurs Intel, tout en essayant de ne pas rendre les MacBook basés sur Intel redondants (3 novembre 2020).

Il y a aussi quelques fuites et rumeurs qui circulent:

La saison chargée se poursuit et les premières critiques majeures à ne pas manquer sont les critiques de la Xbox Series X | S qui sont sorties, suivies le lendemain par les critiques de Sony PlayStation 5.

Xbox (sortie à venir le 10 novembre):

J’ai décomposé les critiques de la Xbox Series X et de la série S vendredi, et les critiques ont vraiment aimé le sentiment d’avoir une excellente expérience de jeu sur PC, dans une boîte, avec l’approche de la console transparente.

Inconvénient: il n’y a pas de véritables jeux à acheter le jour 1 qui incitent généralement les joueurs à gagner de l’argent avant que leur cerveau ne puisse les arrêter

PlayStation 5 (sortie à venir le 12 novembre):

C’est historiquement gros, mais c’est puissant, avec des temps de chargement rapides, et il a des titres de lancement qui manquent à la Xbox.

Le problème de stockage extensible SSD demeure, étant donné que 667 Go d’espace intégré ne suffisent pas, mais Sony devrait résoudre ce problème dans quelques mois.

Une exclusivité PlayStation 5 massive est la qualité du nouveau contrôleur DualSense. Tout le monde semble l’adorer. Pas juste comme ça, aimer.

Tout le reste:

Examen de l’iPhone 12 Pro d’Apple: Oui, nos critiques évaluent également les iPhones, car nous le faisons bien sûr – cela garantit que nous pouvons vous aider, chers lecteurs, à savoir ce qui est le meilleur et ce qui manque des deux côtés. Cela nous aide à être au top de notre forme, et David Imel est au top du sien ici. (Avec vidéo).

Test du Huawei Mate 40 Pro: Le dernier produit phare de Huawei serait l’un des meilleurs produits phares d’Android de 2020. C’est juste que Huawei ne peut pas offrir l’expérience logicielle habituelle à laquelle les gens s’attendent sans l’écosystème Google – par Ryan-Thomas Shaw. (Avec vidéo).

Philips SmartSleep Wake-Up Light Review: Une critique assez fortement positive pour une meilleure façon de se réveiller, mais une recommandation claire pour en prendre une en vente. Le choix des éditeurs! – par Kris Carlon

Test du Tesvor S6: C’est un robot et une vadrouille robustes qui sont une option plus abordable, et avec 4/5 étoiles, c’est bien. Une forte recommandation d’acheter le réservoir d’eau supplémentaire s’il n’est pas inclus, cependant! – par Kris Carlon.

Amazfit GTS 2 et GTR 2: tout va bien, mais le Garmin Venu Sq est meilleur à tous points de vue – par Jimmy Westenberg.

Fonctionnalités et opinion

C. Scott Brown le frappe avec la meilleure opinion lue de la semaine – en tant que fan de longue date de OnePlus, que pense-t-il personnellement du OnePlus 8T?

C’est une excellente citation: «En fin de compte, le OnePlus 8T avait l’impression que le côté déplace les spécifications lointaines et dégrade la conception. Quand je pense au fait que j’ai payé 749 $ pour le haut de gamme 7 Pro en mai 2019, et le OnePlus 8T coûte le même prix en octobre 2020, ça me fait tourner la tête.

Vérifiez-le, c’est un bon aperçu des problèmes auxquels OnePlus est confronté dans sa gamme actuelle.

De plus, notre analyse comparative et nos tests de l’Apple A14 Bionic sont une excellente lecture.

Le silicium de l’iPhone est-il toujours plus puissant que les SoC Android, a demandé Robert Triggs, et la réponse est oui.

Mais Apple n’a pas déplacé l’aiguille sur le front du GPU, ce qui conduit à des questions réfléchies.

Cela signifie-t-il qu’Apple pensait que d’autres éléments, tels que les couleurs de l’IA et le traitement d’image en silicium, avaient besoin de plus de boost dans l’espace limité disponible? Est-ce ce que nous verrons aussi dans les chipsets Android 2021?

Tweet technique de la semaine:

(Il est également valable de dire que c’est formidable d’acquérir les compétences nécessaires pour comprendre les subtilités de Linux !!)

