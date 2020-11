La mise à jour du pilote Windows 10 Intel comprend des mises à niveau des performances

La mise à jour de novembre d’Intel pour Windows 10 est en cours de déploiement pour les utilisateurs de la version 1709 ou plus récente. Le pilote Intel DCH 27.20.100.8935 pour Windows 10 fournit des améliorations du système, des corrections de bogues pour les jeux existants et des mises à niveau des performances.

Dans l’état actuel des choses, il semble que la mise à jour du pilote GPU soit déployée sur Windows 10 via l’outil Assistant de support d’Intel dans la région sélectionnée.

Selon le journal des modifications, Intel a apporté un changement qui pourrait améliorer les performances de votre système lorsque vous diffusez des vidéos sur YouTube. Le journal des modifications indique que la mise à jour pour Windows 10 inclut «des améliorations de performances lors de l’utilisation de Chrome YouTube Media Playback».

Un rapport de bogue de Chromium a récemment allégué que Windows 10 version 2004 ou plus récente affectait la fréquence de traitement par Google Chrome des tâches sensibles responsables du streaming vidéo, y compris des vidéos YouTube.

La version 2004 de Windows 10 simulerait la planification de threads «normale» dans les processus, ce qui est soupçonné de provoquer des chutes d’images pendant la lecture vidéo. Il est possible que les utilisateurs voient des améliorations dans les performances globales de la lecture vidéo après la mise à jour, du moins sur YouTube.

Outre les mises à niveau des performances, la version 27.20.100.8935 d’Intel DCH n’a pas beaucoup de nouvelles capacités, mais elle est livrée avec des correctifs pour Crysis Remastered, qui plantait après que les utilisateurs aient appliqué la version du pilote d’octobre.

Intel affirme avoir également résolu des anomalies graphiques mineures observées lors de la lecture de Doom Eternal, World of Warcraft, etc. De plus, Intel a corrigé des problèmes de performances rencontrés lors du lancement de Civilization 6: Gathering Storm, Forza Horizon 4 et d’autres jeux sur des graphiques intégrés.

En termes de support matériel et système d’exploitation, peu de choses ont changé ici. Intel dit que vous aurez besoin de Windows 10 version 1709 ou plus récente pour installer le pilote. Intel prend en charge les processeurs de la 6e génération à la 11e. Les processeurs plus anciens, notamment Pentium et Celeron, sont également pris en charge.

Si vous êtes intéressé, la version 27.20.100.8935 des pilotes Intel DCH pour Windows 10 peut être téléchargée à l’aide de l’outil Driver & Support Assistant d’Intel.

Bien sûr, cette mise à jour ne sera pas disponible pour tout le monde aujourd’hui et vous ne la verrez peut-être pas pour le moment. Au contraire, cela sera probablement transmis à tous les utilisateurs de Windows 10 d’ici la semaine prochaine.

Quoi qu’il en soit, les améliorations des performances des pilotes Intel sont toujours appréciées et, très probablement, nous verrons de nouvelles fonctionnalités, y compris la planification GPU accélérée par le matériel sur les graphiques Intel l’année prochaine.

La mise à jour du pilote Intel post Windows 10 comprend les mises à niveau des performances apparues en premier sur Windows Latest

Partager : Tweet