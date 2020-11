Meilleures cartes Fortnite Prop Hunt

Fortnite Le mode créatif a permis aux joueurs de créer une variété de cartes impressionnantes pour différents modes personnalisés tels que Prop Hunt.

Prop Hunt oppose une équipe d’accessoires à une équipe de chasseurs dans le but de collecter toutes les pièces du puzzle ou de survivre avant que les chasseurs ne puissent les éliminer. Les joueurs qui reçoivent le rôle d’accessoire pourront transformer leur apparence en de nombreux objets autour de la carte pour se fondre et se cacher.

Ce mode de jeu est devenu populaire dans le titre de Valve Mod de Gary qui permettait aux joueurs de créer des modes personnalisés comme Fortnite Créatif.

Voici quelques-unes des meilleures cartes Prop Hunt disponibles en Fortnite aujourd’hui.

Histoire de jouet

5530-6235-0681

En raison du mode de jeu reposant entièrement sur les éléments disposés autour des cartes, l’un des meilleurs thèmes pour convenir au mode de jeu est Toy Story. Sur cette carte, les joueurs seront placés dans une chambre d’enfant avec différents emplacements tels qu’une maison de poupée et une gamme de jouets différents pour prendre l’apparence. Compte tenu du sens de l’échelle utilisé par le créateur Trizbear, le joueur aura l’impression d’être les petits jouets de ce monde plus vaste, similaire aux films.

Parc aquatique intérieur

0139-3586-5803

Eatyoushay a conçu un incroyable parc aquatique qui a l’air authentique. Équipé de toboggans, de piscines et de douches, les joueurs peuvent se cacher parmi de nombreux objets de la carte. Les joueurs peuvent prendre l’apparence d’objets à base d’eau et se cacher au-dessus de l’eau, ajoutant une nouvelle dimension à la recherche nécessaire du chasseur. Indoor Water Park est une carte de très haute qualité parfaite pour jouer à Prop Hunt.

Les Simpsons – Krusty Burger

0794-9902-1054

Les Simpsons sont l’un des thèmes les plus populaires pour les cartes Prop Hunt et sur l’une des créations de Marablind, les joueurs seront placés dans l’un des endroits les plus emblématiques de l’émission, Krusty Burger. Ce restaurant de hamburgers regorge d’objets différents que les accessoires peuvent utiliser et permettent aux joueurs d’accéder à l’extérieur jonché de plus d’objets et de véhicules pouvant être utilisés pour se cacher des chasseurs. L’utilisation d’objets et de couleurs dans cette carte en fait une interprétation parfaite du spectacle classique et l’une des meilleures cartes de chasse aux accessoires aujourd’hui.

Cinq nuits chez Freddys

8146-6583-9505

Fidèle au thème du restaurant, cette carte de chasse aux accessoires créée par HFDGamer placera les joueurs au célèbre Pizza Pit de Freddy Fazbear depuis le Cinq nuits chez Freddy franchise de jeu. À l’intérieur du restaurant saccagé, les joueurs trouveront une atmosphère étrange remplie de nombreux animatroniques pouvant être utilisés pour se cacher. Les joueurs familiers avec la série remarqueront les détails qui ont permis de recréer cet endroit dans Fortnite jusqu’à l’emblématique bureau.

Bob l’éponge

9653-5730-7935

Marablind a recréé certains des endroits les plus connus de Bikini Bottom dans cette carte Prop Hunt. Le cadre sous-marin comprend l’ananas de Spongebob, la maison de Squidward et le rocher de Patrick juste en face du Krusty Krab. En tant que l’une des plus petites cartes Prop Hunt, c’est parfait pour les joueurs qui ne jouent qu’avec de petits groupes. Il y a beaucoup d’objets éparpillés et de nombreux espaces ouverts pour se cacher à la vue de tous.

Le yacht

Image via Dropnite

7257-6466-2198

Une autre carte plus petite pour Prop Hunt, The Yacht est parfaite pour les petits groupes de joueurs, tout en étant toujours jouable avec plus. Comme son nom l’indique, cette carte se trouve à bord d’un yacht au milieu de l’océan. Ce yacht contient de nombreuses pièces différentes sur plusieurs niveaux contenant une multitude d’articles différents qui sont disponibles pour être utilisés. Compte tenu de la conception compacte de la carte et de l’intérieur des pièces, The Yacht ajoute un niveau de difficulté car les chasseurs sont obligés de se rappeler à quoi ressemblait l’intérieur de toutes les pièces à l’origine.

Étiquette laser

9933-9770-9493

Laser Tag Prop Hunt est une carte fantastique conçue pour fournir une gamme d’objets sans que la carte ne soit encombrée. Comme son nom l’indique, cette carte est située dans une installation de laser tag éclairée par des néons pour établir l’ambiance tout en gardant certaines zones de la carte sombres, permettant aux joueurs de se cacher plus facilement. La façon dont certains emplacements clés sont configurés est très impressionnante, comme l’ensemble des machines d’arcade dans une rangée avec un manquant qui est parfait pour que les joueurs se déguisent. C’est l’une des meilleures expériences de Fortnite Prop Hunt et est un jeu incontournable pour les utilisateurs qui cherchent à essayer le mode.

Croisière au coucher du soleil

8971-0711-7202

De même que The Yacht, Sunset Cruise a lieu sur un bateau dans l’océan, bien que cette fois il s’agisse d’un paquebot de croisière plus grand. Ce bateau est extrêmement bien conçu, offrant d’innombrables pièces et emplacements différents pour que les joueurs puissent se cacher tout au long du jeu. Le placement des objets sur cette carte est également très impressionnant avec plusieurs éléments identiques dispersés à proximité, ce qui permet aux joueurs de se fondre rapidement dans leur environnement. Parfait pour plus de 10 joueurs mais utilisable entre deux et 16, Sunset Cruise est l’une des meilleures cartes Prop Hunt d’aujourd’hui.

Magasin de jouets

8760-1807-7616

Une version ludique et lumineuse de Prop Hunt, Toy Store est la carte parfaite pour un jeu occasionnel. Située dans une carte complexe remplie de paniers de basket-ball, de cubes de piano et d’ours, cette carte amusante est très variée pour les joueurs. Il existe plusieurs niveaux d’élévation différents sur cette carte accessibles via une pile de cubes ou les escaliers à l’intérieur du bâtiment. Les chasseurs trouveront cette carte beaucoup plus facilement que certaines des autres de cette liste. Pour les nouveaux joueurs, Toy Store est une excellente carte de départ pour comprendre l’essentiel de la façon dont le mode est joué.

Partager : Tweet