Hamilton, Mulan et plus – / Film

Netflix a remporté une autre bataille dans les guerres du streaming.

Selon un nouveau rapport, le service détient 13 des 30 films en streaming les plus regardés en 2020, y compris Extraction, Rebecca, Spenser confidentiel, et La vieille garde, pour n’en nommer que quelques-uns. Mais il convient de noter que les trois entrées les plus regardées ne sont pas sur Netflix. Consultez la liste ci-dessous.



Variety a obtenu de nouvelles données d’une organisation appelée ScreenEngine / ASI, qui «a sondé chaque semaine 1 200 téléspectateurs américains âgés de 13 à 64 ans sur les titres qu’ils ont regardés dans les 7 jours suivant leur sortie». Attendez une seconde: cela ne signifie-t-il pas plutôt qu’il s’agit d’une liste de films en streaming qui ont été regardés rapidement par la plupart des gens? Cette statistique «regardée dans les sept jours» semble assez importante pour cette conversation si vous me le demandez – mais je ne suis pas un statisticien, alors ne pensons pas du tout de manière critique à ce sujet et consommons aveuglément les informations que nous vous présentons!

Selon ces données, la version Disney + de Lin-Manuel Miranda Hamilton occupe la première place, suivi par Amazon Prime Video Borat 2: Film suivant puis, étonnamment, par la comédie familiale Dave Bautista Mon espion. Jetez un œil à la liste complète.

Les 30 films en streaming les plus regardés de 2020

Hamilton – Disney + Borat 2: Film suivant – Amazon Prime Video Mon espion – Amazon Prime Video Extraction – Netflix Phineas & Ferb le film: Candace contre l’univers – Disney + Mulan – Disney + La vieille garde – Netflix Le procès du Chicago 7 – Netflix Les sorcières de Roald Dahl (2020) – HBO Max Les tourtereaux – Netflix Rebecca – Netflix Puissance du projet – Netflix Enola Holmes – Netflix Le noir est roi – Disney + Jeu d’adieu de Madea – Amazon Prime Video Da 5 Bloods – Netflix Mauvaise chevelure – Hulu Artemis Fowl – Disney + Filles perdues – Netflix Un cornichon américain – HBO Max Spenser confidentiel – Netflix Le diable tout le temps – Netflix Stargirl – Disney + Levrette – AppleTV + Holidate – Netflix Palm Springs – Hulu Le seul et unique Ivan – Disney + Des nuages – Disney + Souffler l’homme – Amazon Prime Video La soirée pyjama – Netflix

Cela vaut la peine de souligner que Mulan exigeait un paiement de 30 $ en plus d’un abonnement Disney + pour le regarder (au moins au début), de sorte que sa position près du sommet de ces classements est encore plus impressionnante qu’il n’y paraît.

J’ai quelques points à retenir de cette liste. Premièrement, Netflix a 13 titres, tandis que le prochain streamer le plus élevé, Disney +, n’en a que huit. Si quelqu’un avait besoin d’une mise à jour de son statut pour savoir qui remporte la guerre globale en streaming, la voilà. Deuxièmement, le placement élevé de ces titres Amazon prouve une fois de plus que les gens aiment le concept de contenu hollywoodien de haute qualité abandonné sur un service auquel ils sont déjà abonnés – et il me semble qu’Amazon peut se permettre de faire un peu plus de ce type de chose. avancer. (N’oubliez pas que Coming 2 Amérique arrive sur Amazon Prime Video plus tard cette année.) Je suis également surpris que Palm Springs n’est pas un peu plus haut sur cette liste, ce qui est encore un autre exemple de l’idée que ce n’est pas parce qu’un film illumine des cercles cinéphiles qu’il se connecte de manière énorme en dehors de cela. Je vais laisser plus de journalistes axés sur les données approfondir cette question pour une analyse supplémentaire, mais il s’agit d’un regard fascinant et multiplateforme sur les habitudes de visionnage de l’Amérique à l’ère du coronavirus.

