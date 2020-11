Pablo Garcia prend la relève en tant que formateur au PAOK

Panamako Hibiscus, menthe infusée et jus de pomme - Bouteille 25cl

Le jus d'Hibiscus est ici associé aux arômes doux et fruités de la pomme et relevé par des notes intenses et fraiches de menthe. Une création originale et pour le moins savoureuse, que l'on prend plaisir à déguster !A boire bien frais pour se désaltérer lors d'une pause gourmande.Panamako : la fusion des