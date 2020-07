MCU : Guardians Of The Galaxy Vol. 3 pour lancer la phase quatre

Le Marvel Cinematic Universe est peut-être une machine bien huilée à l’heure actuelle, chaque épisode de la phase trois étant un succès critique et commercial.



Les fans veulent voir la phase quatre commencer, même s’il y a quelques obstacles en cours de route. Le report de Black Widow a également été fait jusqu’en novembre, bien que Guardians of the Galaxy Vol. 3 de James Gunn ait été initialement prévu pour ouvrir la liste des films suivants.

Le très attendu troisième volet devait arriver dans les salles ce mois-ci, bien que Gunn ait trouvé un bon côté dans le long retard du film.

Guardians of the Galaxy Vol. 3 était en route pour être filmé mais le réalisateur a été temporairement viré par Marvel Studios.

Les titres de la MCU phase 4 / source Twitter

Un report attendu

C’est la raison du retard de la suite à venir, surtout lorsque le réalisateur a obtenu un poste de directeur de l’Escouade du suicide de la DCEU. Le cinéaste bien-aimé a récemment réfléchi à ce sujet sur les médias sociaux et a vu le bon côté des choses dans le retard de Guardians 3. À savoir que les salles de cinéma ne sont même pas encore ouvertes.

Alors que les fans de Marvel attendent avec impatience le début du tournage de Guardians of the Galaxy Vol. 3 et son arrivée dans les salles de cinéma, James Gunn en présente pas mal.