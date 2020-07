Ellie Goulding: je suis incroyablement timide

Ellie Goulding est incroyablement timide.

La hitmaker «Love Me Like You Do» admet que son personnage sur scène est une personne complètement différente, car elle dit que c’est une «idée fausse courante» qu’elle est pleine de confiance.

Elle a dit: « Je pense qu’une idée fausse commune avec moi, et peut-être avec d’autres artistes, aussi, est que nous sommes confiants et que nous sommes super » là-bas « .

Une épreuve permanente

« Mais c’est terrifiant pour moi d’entrer dans un groupe de personnes et je pense que cela a toujours été le cas. Quand je repense à être à l’école et au collège, je suis juste une personne timide. Je n’ai pas énormément de C’est drôle de me voir sur scène – quand je dois me regarder en arrière – vous savez, comment j’assume en quelque sorte ce rôle confiant en tant qu’interprète. Mais dès que je suis hors scène, c’est reparti. ‘t assister à une seule afterparty sur ma tournée. Et ils étaient tous les soirs. Je ne suis pas allé à un seul. Trop timide. «

“I can be very shy, and there’s not much about my music anymore that’s shy": Ellie Goulding on "Delirium" https://t.co/TsvesNpqIg October 30, 2015

Et Ellie – qui est mariée à Caspar Jopling – a parlé de son régime d’exercice, avouant qu’il s’agissait d’avoir un certain « contrôle » dans sa vie.

Elle l’a ajouté au magazine Mail on Sunday’s You : « Je dois avoir un contrôle énorme dans ma vie normale parce que mes chansons et mes performances sont tellement contraires… Quand je suis en studio, je dois me laisser aller et perdre complètement le contrôle pour arriver à un endroit où je peux écrire honnêtement et sincèrement et accéder à quelque chose que je n’ai pas quand je suis juste dans la zone d’entraînement ou … Je ne sais pas, faire une sorte de smoothie fou ou quelque chose … Je dois constamment passer du statut de « fou qui écrit des chansons et se produit sur scène » à celui de « personne qui contrôle tout ». Je trouve que l’entraînement fait partie intégrante de ma vie, qu’il me permet de rester en forme, en bonne santé et fort, mentalement et physiquement ».